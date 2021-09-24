7個超大城市？14個特大城市？　1749萬總人口的深圳只排第三

撰文：吳桐
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最近，由國家統計局提供的《經濟社會發展統計圖表：第七次全國人口普查超大、特大城市人口基本情況》，在2021年第18期《求是》雜誌上公布，引發頗多討論。
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