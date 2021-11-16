圖輯｜中國最美秋天之新疆阿勒泰：秋色之首　人間最後一處淨土

撰文：褚嫻嫻
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新疆的秋季最美在北疆，北疆的秋季最美卻在阿勒泰。喀納斯被《中國國家地理》評為「中國十大秋色之首」，是北疆秋色代表。
菀之風景
行走中國