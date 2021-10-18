地上文物看山西　暴雨後「中國古代建築寶庫」備受矚目︱圖片故事

撰文：吳桐
出版：更新：
10月3日以來 ，中國山西降雨顯著增強，太原、陽泉、臨汾、長治、呂梁、晉中大部分地區都創下了10月上旬累計降雨記錄。這一大降雨也導致山西不少古建築受到影響。
+ 9
行走中國
發表評論...