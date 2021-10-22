廿四節氣｜霜降本港急降20°C以下　除注意保暖食療也要健脾養胃？

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月23日為廿四節氣中第18個節氣「霜降」，到底霜降的含義為何？從中醫的角度來看，霜降是否有特別注意的地方？



霜降是廿四節氣中的第18個節氣，每年10月22至23日期間，太陽到達黃經210°，此時正是霜降，為秋季的最後一個節氣。《月令七十二候集解》：「九月中，氣肅而凝，露結為霜矣」。其實霜降並非降霜，而是代表天氣寒冷，露水凝結成霜。除此之外，白露、寒露這兩個節氣都表示露水變化過程氣候現象，古人認為白露是霧起變露，寒露由霧化涼爽，霜降則是霧變霜。

乾冷空氣逐漸南下，南方地區早晚溫差大。（中新社）

霜降期間，北方部分地區早已入冬，東北地區、內蒙古東部及西北地區平均氣溫在0℃以下；乾冷空氣會逐漸南下，南方地區早晚氣溫下降明顯。北方踏入霜降時節，夜間散熱快，溫度會降至0℃以下，露水凝成六角形的霜花，形成入冬前的初霜景象。古人以為霜是從天上降下，因此將初霜時的節氣取名霜降，但其實霜和露水都是空氣中的水汽凝結而成。

霜降時節，北方大部分地區已在秋收掃尾，對於南方卻是「三秋」大忙季節，收割單季雜交稻、晚稻，種小麥、油菜，摘棉花、耕翻整地等。農諺「滿地秸稈拔個盡，來年少生蟲和病」，收穫後的莊稼地都要及時把秸稈、根茬收回，因為都潛藏着許多越冬蟲卵和病菌。在此時節，中國大部分地區進入乾季，因此要高度重視護林防火工作。

霜降對南方而言是「三秋」大忙季節，農戶都忙於收割農作物。（中新社）

霜降的傳統習俗非常多，例如食紅柿可以禦寒保暖，山東煙台等地的民眾會去西郊迎霜。在廣東高明地區「送芋鬼」闢兇迎祥，即用瓦片堆砌成河內塔，在塔內放入乾柴點燃，直至瓦片燒紅，再將河內塔推倒，用燒紅的瓦片熱垠芋頭，最後將瓦片丟到村外。

農曆九月又稱為菊月，此時正是菊花盛開之際，因此民間會舉行菊花會，賞菊飲酒，以示對菊花的崇敬和愛戴。此外，民間有「補冬不如補霜降」的説法，秋補比冬補更緊要，因此民間又有「煲羊肉」、「煲羊頭」的食俗。

徐澤昌醫師建議，霜降時節可飲用西洋菜紅蘿蔔煲鴨腎湯，有效清熱潤肺、健脾養胃。（資料圖片）

根據香港天文台統計資料，在寒露時節，香港平均氣溫為17.2°C至27.6°C，相對濕度最高為91%，降雨最多有55.1毫米雨量。位於華中的一道冷鋒正逐漸向南移動，昨日（21日）本港日夜溫差達8°C，至晚上已降至20°C。天文台預測，本港在霜降當日的氣溫會降進一步降至18°C，並有幾陣驟雨。

俗語「寒露不算冷，霜降變了天」，霜降後天氣將由涼轉冷，應注意防燥、防寒、防鬱，多食溫和粥湯，同時要注意保暖。註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時，就建議可飲用西洋菜紅蘿蔔煲鴨腎湯，有效清熱潤肺、健脾養胃。

西洋菜紅蘿蔔煲鴨腎湯（四人份量）



材料：西洋菜一斤、紅蘿蔔2條、陳腎三個，蜜棗4粒、南北杏30g、陳皮1塊、豬骨一斤



制法：

1. 西洋菜洗淨備用；紅蘿蔔去皮、切件，備用；豬骨汆水，備用。

2. 鍋內放入約2000毫升水，把所有材料放入鍋中，大火煲滾後再以細火煲2小時，加入適量鹽調味。



功效：清熱潤肺，健脾養胃



使用注意：體質虛寒者慎服。

