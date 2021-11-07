廿四節氣｜立冬始降溫應該食乜好？　中醫推薦補肝益腎湯水

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月7日為廿四節氣中第19個節氣「立冬」，到底立冬的含義為何？從中醫的角度來看，立冬是否有特別注意的地方？



立冬是廿四節氣中的第19個節氣，每年11月7至8日期間，太陽到達黃經225°，此時正是立冬。《月令七十二候集解》：「立，建始也。冬，終也，萬物收藏也」，意即秋季的農作物全部收曬完畢，收藏入庫，動物也藏身準備冬眠。

與現代依據氣溫劃分季節不同，中國傳統是以二十四節氣中的「四立」作為四季的始點。冬季以立冬為始點，直至立春結束。此時，氣候、風雨、濕度、氣溫等正處於轉折點，從秋季向冬季氣候轉變。南方地區會從多雨、多風暴、濕度大等轉換成少雨、乾燥天氣，由於冷空氣南下，氣溫會逐漸下降；北方地區則四季氣溫變化分明，轉季時氣溫會明顯下降，並會有下雪。

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然而，在立冬至小雪節令期間，南方部分地區時常會有一段日子回暖，到冬至才會真正寒冷。民諺：「熱在三伏，冷在三九」，前者是指夏至後第三個庚日至立秋後第二個庚日，在此期間天氣是最為炎熱；後者則以冬至逢壬日為起點，每「九天」算一「九」，如此類推，一年中最冷的時期便是「三九天」。

由於南北縱跨數十個緯度，因此會有較大的溫差。立冬後，青藏高原大部、內蒙古和黑龍江的北部地區，平均溫度已達-10℃；最北部的漠河和海南省的海口溫差可達30℃至50℃。嶺南的南部與北部溫差較大，冬季一般只有北部降雪，南部極少降雪。

立冬作為「四立」之一的重要節氣，是民間非常重視的季節之一，也是享受豐收、休養生息的時節。《禮記·月令》記載：「立冬之日，天子親率三公九卿大夫以迎冬於北郊」。回來，皇帝還會賞賜群臣冬衣，並撫恤孤寡，以安社稷。

在古時，民間會有祭祖、飲宴、卜歲等習俗，以時令佳品向祖靈祭祀，祈求上天保佑來年的豐收，並在此時備好冬衣防御緊接的冬寒。《清嘉錄》記載，在清代，士大夫在立冬之日會在家拜賀長輩尊者，並互相拜謁；男女老少都要更換新衣，相互作揖行禮，謂之「拜冬」。

民諺：「立冬補冬，補嘴空」，立冬意味踏入寒冷的季節，此時要進食可以驅寒的食物補身。在北方，民間有吃餃子的風俗；餃子是來源於「交子之時」的說法，由於立冬是秋冬季節之交，故「交子」之時的餃子不能不吃。

在南方，民間則會吃滋陰補陽，熱量較高的食物，如雞鴨魚肉等。在潮汕地區，有「立冬食蔗齒不痛」的說法，即立冬時甘蔗已經成熟，此時食蔗既可保護牙齒，還可起到滋補的功效。在紹興，立冬之日會釀黃酒，由於冬季水體清冽、氣溫低，當地人會將從立冬到立春這段最適合做黃酒的時間稱為「冬釀」，祈求福祉。

徐澤昌介紹，黑豆杜仲烏雞湯適合冬天有畏寒肢冷，神疲肢倦的人士服用。（資料圖片）

根據香港天文台統計資料，在立冬時節，香港平均氣溫為18.5°C至26.9°C，相對濕度最高為94%，降雨最多有32.7毫米雨量。

立冬後標志着冬天到來，宜養腎。註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時，就建議可飲用黑豆杜仲烏雞湯，有效益氣養血、補肝益腎。

徐澤昌介紹，黑豆、烏雞色黑入腎，能補腎填精；杜仲補肝腎，強筋骨，兼具溫補腎陽之效；紅棗益氣養血，配生姜辛溫散寒，能鼓舞脾胃之氣升發，適合冬天出現畏寒肢冷，神疲肢倦，腰膝酸冷之人士服用。

黑豆杜仲烏雞湯



材料：黑豆30g、烏雞一隻、杜仲15g、紅棗3枚、生薑三片



制法：黑豆洗淨浸軟備用。烏雞洗淨、切件、汆水，備用。其餘材料洗淨，紅棗切開去核。加入適量水，先大火煲滾後轉細火，再煲1.5小時，放少許鹽調味，即可飲用。



功效：益氣養血，補肝益腎。



使用注意：陰虛火旺者慎服，感冒期間忌服。

