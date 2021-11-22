廿四節氣｜小雪冷鋒襲港夜間跌至16°C　畏寒肢冷疲倦飲乜湯水好？

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月22日為廿四節氣中第20個節氣「小雪」，到底小雪的含義為何？從中醫的角度來看，小雪是否有特別注意的地方？



小雪是廿四節氣中的第20個節氣，每年11月22至23日期間，太陽到達黃經240°，此時正是小雪。《月令七十二候集解》：「十月中，雨下而為寒氣所薄，故凝而為雪。小者未盛之辭。」，意即降水時因受寒氣影響，由雨水凝固成雪落下，但降雪量不大，故稱為小雪。

小雪節氣與氣象的小雪無必然聯繫，意義亦不盡相同。小雪節氣是一個氣候概念，代表此節氣期間的氣候特徵；而天氣報告中的小雪是指降雪強度較弱，只要下雪時水平能見距離等於或大於1000米，地面積雪深度在3厘米以下，24小時降雪量在0.1至2.4毫米之間的降雪就稱為「小雪」。

小雪節氣表示降雪的起始時間和程度。踏入此節氣，大規模的冷空氣南下，中國東部地區會出現大範圍的大風降溫天氣，華北地區將有降雪，北方大部地區氣溫逐步降至0℃以下。

在此時節，民間有「冬臘風醃，蓄以御冬」的習俗。由於小雪時節氣溫急劇下降，天氣乾燥，是加工臘肉的最佳時間，農民會將多餘的肉類用傳統方法儲備，做成臘腸、臘肉，等到農曆新年時就可享用，尤其南方城市更是對臘味情有獨鍾，例如用臘味做成臘味蘿蔔糕、臘味煮香芋等等。

客家俗語：「十月朝，糍粑碌碌燒」，即每年農曆十月初一，家家戶戶都會製作糍粑。在古時，糍粑是南方地區傳統的節日祭品，最早是農民用來祭牛神的供品。

相傳，辛勤耕耘的牛見到人吃糍粑時，自己就在一旁默默流淚，農民見狀立即將糍粑給牛吃，並做兩個大大的糍粑掛在牛的兩角，當牠透過水的倒影看到牛角上的糍粑時，就高興地笑了。為了表達對牛的勞作之恩，農民每年都會做糍粑給牛吃，後來更將每年農曆十月初一定為「牛王節」，打糍粑敬牛的習俗也一直流傳。

根據香港天文台統計資料，在小雪時節，香港平均氣溫為13.4°C至25.4°C，相對濕度最高為95%，降雨最多有102.2毫米雨量。昨日（21日），香港多區氣溫達27°C，但一道冷鋒今日（22日）凌晨橫過華南沿岸，香港今晨氣溫明顯下降。天文台預料，今日本港氣溫日間會回升至23°C，入夜後料跌至16°C。

徐澤昌建議，經常感到畏寒肢冷、神疲肢倦的人士可服用黨參巴戟瘦肉湯，有助補腎壯陽、益氣養血。（資料圖片）

小雪後氣溫進一步轉涼，註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問提到，經常感到畏寒肢冷、神疲肢倦、嗜睡無力、小便清長量多的人士，可服用具有益氣養血，補腎壯陽的湯水，但陰虛內熱，或濕熱體質的人士不宜服用。

黨參巴戟瘦肉湯



材料：黨參15g，巴戟15g，紅棗3粒，杞子15g，瘦肉半斤，玉竹15g



製法：瘦肉切件汆水，其餘材料洗淨，加入適量水，先大火煲滾後轉細火煲2小時。



功效：補腎壯陽，益氣養血。



使用注意：陰虛內熱或濕熱體質，感冒期間人士不宜服用。

