記錄中國空間站劃過地球夜空　南京天文攝影達人：速度比飛機稍快

神舟十三號航天員王亞平近日從中國空間站拍攝地球寫真，其中南京的位置和地標，在一張長江下游的照片中清晰可辨。而在地球這端，資深天文愛好者徐智堅亦臨時決定拍下經過南京上空的中國空間站，如與王亞平的絕美寫真相呼應，「肉眼看，就像是一顆很亮的星點從夜空中劃過，速度比飛機稍微快一點」。



據了解，中國空間站處於離地球約400公里的高度，每90分鐘就能繞地球一圈，而拍攝時通常需要晴朗少雲的天氣才能看清地面。本月18日，王亞平於中國空間站天和核心艙內，拍攝下一組來自外太空的「高清大片」，其中南京的位置和地標，如祿口機場、長江大橋、秦淮河、石臼湖、奧體中心、南京站、紫金山、玄武湖、將軍山、牛首山等，都能在一張長江下游的照片中被找到，觸發許多網民圍觀，認為站在太空望南京很棒，甚至有人興奮指看到自己家了。

王亞平在空間站拍攝的照片。 （goneless）

正在中科院紫金山天文台攻讀碩士學位的徐智堅是資深天文愛好者，早在2007年就與十多名同路人創建內地數一數二的業餘天文台「星名天文台」。當日，對中國空間站非常關注的他透過預報得知拍攝機會約從晚上6時多開始後，就和幾個同學臨時決定去記錄中國空間站經過的英姿。他在紫金山天文台仙林園區樓下大門口前架好相機，並調整拍攝參數後沒多久，中國空間站便如期現形。

徐智堅表示，一開始他們還誤以為是一架飛機，後來對照了時間和軌跡才確定是中國空間站，「比我預想的更亮」。整個拍攝用時約三四分鐘，4張照片中，一條白色橫線在周邊明亮的星星襯托下隱約可見，其就是中國空間站劃過天空的痕跡。

他續介紹，在天氣良好的情況下，是可以透過肉眼看到中國空間站，不過只能看到一個亮點，細節就看不清，而若用天文望遠鏡觀測，可以看見一些形狀和輪廓，建議到空曠地帶觀察。至於拍照，則需以低感光度、慢速曝光作為原則。

此外，他還推薦一款微信小程序「天文通」，指可透過點擊當中的「中國空間站近期過境」選項，清晰了解當前位置未來10天內中國空間站的可見過境信息，包括日期、亮度、可見開始、可見最高度以及可見結束等。