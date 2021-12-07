廿四節氣｜大雪時節後愈來愈寒冷　食黑色食物有助進補養生？

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月7日為廿四節氣中第21個節氣「大雪」，到底大雪的含義為何？從中醫的角度來看，大雪是否有特別注意的地方？



大雪是廿四節氣中的第21個節氣，每年12月6至8日期間，太陽到達黃經255°，此時正是大雪。大雪節氣是干支歷子月的起始，標誌着仲冬時節正式開始，與小雪節氣同樣都是反映氣溫與降雪變化趨勢的節氣。《月令七十二候集解》：「大雪，十一月節。大者，盛也。至此而雪盛矣。」，意即此時的降雪量大，亦標示天氣會愈來愈寒冷。

值得一提的是，大雪時節與天氣中的大雪意義不盡相同，大雪節氣的雪往往不如小雪節氣來得大，全年下雪量最大的節氣也並非小雪、大雪節氣，而是在春季的「雨水」節氣，原因與「小雪節氣比大雪節氣的降雪量大」類似，因為初春南方暖空氣開始活躍，水汽開始豐富，此時北方冷空氣勢力仍然強勁，當暖氣流在密度較大的冷氣流背上強烈、持久上升，就有機會降大雪。

踏入大雪節氣，各地天氣都會降溫、下雨或下雪。據統計，中國強冷空氣最多的月份是在農曆11月，強冷空氣過後，北方大部分地區12月的平均溫度約-20℃至-5℃之間，南方也會出現降雨或霜凍，強冷空氣往往帶來陰雨或雪天。

強冷空氣到達南方時容易出現凍雨。凍雨是從高空冷層降落的雪花，到中層有時融化成雨，到低空冷層又成為低於0℃，但仍然是雨滴的過冷卻水。過冷卻水滴從空中下降，當碰到地面上任何物體時就會立即發生凍結，形成凍雨（雨凇）。

據統計，每年11月到次年2月，西北、東北以及長江流域大部，先後會有霧凇出現。霧凇是低溫時空氣中水汽直接凝華，或過冷霧滴直接凍結，在物體上的乳白色冰晶沉積物，在中國常見於黑龍江、吉林、新疆北部、陝西北部。

北方因氣候寒冷，會食用羊肉、牛肉補充身體元氣，增加禦寒能力。（視覺中國）

在此時節，民間有醃肉、進補的習俗。由於以前沒有冰箱，為了延長保存期，古人會將蔬菜、肉類醃製，等到春節時再吃。農村俗語道：「小雪醃菜、大雪醃肉」，即小雪節氣後就要開始製作醃菜，大雪節氣時就是製作醃肉的最佳時機。

民間素有「冬天進補，開春打虎」的説法。冬令進補能提高人體免疫力，促進新陳代謝，令畏寒的現象得到改善。江南地區會用鴨、魚溫補；北方因氣候寒冷，會食用羊肉、牛肉補充身體元氣，增加禦寒能力。

根據香港天文台統計資料，在大雪時節，香港平均最高氣溫為24.3°C，最低只有至11.5°C，相對濕度最高為90%，降雨最多只有15.2毫米雨量。

徐澤昌表示，大雪時節以補腎為主，市民可進食較平和的黑色食物，例如黑豆、黑芝麻等。（資料圖片）

註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問提到，大雪屬於冬天節氣，一般會以補腎為主，例如食用烏雞、黑豆、栗子；畏寒人士則可進食羊肉。他提醒，市民進補時要跟據自己的體質，若非畏寒人士，進食較平和的黑色食物，如黑豆、黑芝麻即可。

徐澤昌建議，經常在冬天期間神疲肢倦、畏寒肢冷、腰膝酸軟的人士，可服用具有益氣養血，補腎溫陽的湯水。

栗子核桃雞湯



材料︰核桃6個，栗子10枚、紅棗4枚、雞1隻、杞子20g



做法︰雞切件汆水，其餘材料洗淨，大火煲滾後轉細火煲1.5小時



功效︰補腎溫陽，益氣養血



使用注意：陰虛火旺、感冒期間、發熱人士不宜服用。

