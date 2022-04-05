李小龍前輩王羽辭世　李安讚「開動作片先河」　卓伯棠：發光明星

一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽今早在台北振興醫院逝世，享壽80歲。據王羽女兒王馨平表示，父親在醫院安詳辭世，並「相信他的獨臂刀俊朗的大俠形象，將永存於電影歷史及影迷心中」。



據台媒《ETToday》報道，王羽出道於1964年，在李小龍走紅前是香港電影圈片酬最高也是票房最好的，對中國電影圈影響極深，導演李安說他是「開動作片先河之人」，導演卓伯棠則回憶，王羽是自己中學時代「一顆閃閃發光的明星」，願他一路好走。



王羽曾在2014年在美國紐約亞洲影展獲得終身成就獎，2019年獲得金馬獎終身成就獎。（臺北金馬影展執行委員會）

王羽的女兒王馨平今早在微博發文表示，父親王羽六年與病魔搏鬥，今早在台北振興醫院安詳辭世，享年80歲。她指，父親講義氣，重視朋友。銀幕內外，做人處世都是鐵錚錚的俠客作風，一生精采。

據報道，王羽在1964年參加電影《虎俠殲仇》出道，為詮釋好角色，用心學武，從此開啟武打明星的道路。因為他外型好，加上有著矯健身手和陽剛氣質，在60年代成為香港首席武俠小生，叱吒大銀幕，在李小龍走紅前，曾是香港電影圈中片酬最高、票房最好的武打明星，並有《江湖奇俠》、《金燕子》、《獨臂刀》等幾部知名作品。

除了演出，王羽也執導、監製過好幾部電影，包括《龍虎鬥》、《闖將》等，導演李安曾誇讚：「王羽不僅奠定了武俠巨星的標準，更是拳腳動作片的開先河之人，他自導自演的《龍虎鬥》比李小龍更早開發這個類型，啟發了無數後繼者。」

香港新浪潮電影導演、香港電影發展局前委員卓伯棠接受《香港01》訪問時說：「王羽是60、70年代武打明星，是我們讀中學年代的「一顆閃閃發光的明星」。」

他指，王羽在電影《獨臂刀》中的獨臂殺敵架勢，當時的中學同學紛紛模仿。他認為，王羽是電影新武俠浪朝的第一人，「他的冒起可以説是「平地一聲雷」的架勢」。在訪問中，他亦願王羽一路好走。

美國導演昆汀·塔倫提諾（Quentin Tarantino）2020年在《王羽：超級巨星！大師導演！》中誇讚，在李小龍崛起前，王羽已經是香港電影界的頭號武打巨星。

昆汀表示，《獨臂刀》是香港史上第一部票房超越百萬美金的作品，這部電影讓王羽成為香港與亞洲其他地區最成功的電影明星。