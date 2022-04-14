60呎陽台成就都市田園生活　深圳女自種蔬果疫下維持自給自足

家中的陽台可以用來晾衣服，還是儲存雜物？通通都不是。深圳女子Echo正是利用自家這5.9平方米（約合63平方英呎）大小的空間，打造出了一片新天地，同時還維持了自給自足。



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今年32歲的Echo是一名生活在深圳的上班族，已經有了6年的陽台種植經驗。之前，她比較喜歡種花，但自2020年疫情爆發後，擔心蔬菜不夠吃而產生了強烈的危機感，她便開始在自家陽台種植蔬菜。

起初，Echo只是將吃剩的蔬菜根部扦插，發現自家種出的蔬菜比外面買的更美味後，開始成為一名「都市農夫」，研究如何針對不同的植物施肥、人工授粉、修剪，在大城市享受起了獨有的「田園生活」。Echo說，自己和丈夫都比較喜歡這類原生食物，「比起外面的大餐，簡單點腸胃會更舒服。」

Echo還表示，每逢夏天的午後就會躺在陽台的躺椅上休息，睡醒時映入眼簾的是植物在陽光下的郁郁蔥蔥，自己養的小雞（玄鳳鸚鵡）站在肩膀上睡覺，「覺得自己生活得像神仙一樣，真的好幸福。」

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前段時間，深圳開展疫情管控，Echo表示居家期間並未擔心過食物不足的問題，因為經過兩年多的種植，自家陽台上已經種滿番茄、藍莓、檸檬、熱情果、茄子、小蔥、韭菜、雞毛菜等多種蔬果，為餐桌提供補給，「摘點蔥和雞毛菜，煮碗麵條，再加個雞蛋，這樣就可以是一餐了。」

堅持了6年陽台種植的Echo認為，「主要倒不是為了吃上那麼幾口，更多是因為感受到了種植生活帶來的內心富足與治癒。」她說，為喜歡的事情付出的過程，本身就是收穫。

此外，Echo將自己陽台種植的生活分享到社交平台中，引發大量關注，一個月的時間內還收穫了逾4萬名追蹤者，不少網民表達羨慕之情：「這簡直是我的夢中情園」、「感覺你都不怕封城了，維生素滿滿還不易壞」。亦有網民調侃到，「首先得有個大陽台」。