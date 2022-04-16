神舟十三號｜貴州女孩用千克銀子製作星空樹　慶祝航天員順利返航

神舟十三號載人飛船返回艙周六（16日）早上在東風著陸場預定區域成功著陸，95後貴州銀匠潘雪，用一千克銀子製作一棵夢幻的星空樹，將其放置在貴州當地的藍印染布象徵的蔚藍宇宙中，作為禮物獻給航天員。



潘雪表示，自己看新聞提到三位航天員在近日將返航，想起王亞平的女兒曾說，「希望媽媽能給她摘星星回來」，她覺得這個夢想「很美好」，於是決定幫孩子實現夢想，也能獻禮航太英雄們。

她提到，潘雪將製作的星空樹命名為「長生樹」，她提到，無限的枝枒代表無限的夢想，星星就是代表天空中每一個閃耀的星星，製作銀飾的方法是採用貴州東南苗族、非物質文化遺產的銀飾鍛造技藝，盼能將傳統技藝融入作品中。此外，放置銀樹的藍印染布也是貴州當地特有的文化，代表的是浩瀚的宇宙。潘雪透露，這個作品共使用1000克銀子。

據中國航天科技集團五院神舟十三號載人飛船回收試驗隊總體設計師劉慶博介紹，與神舟十二號返回時繞飛地球10多圈、歷時1天多相比，是次神舟十三號首次採用5圈快速返回方案，大大縮短了飛船返回所需時間。從空間站撤離後，飛船繞地球飛行5圈，約7.5小時後返回艙與軌道艙開始分離，隨後經過返回制動、返回艙與推進艙分離、調整返回艙進入大氣層前的姿態、進入大氣層後採用升力式控制、彈傘艙蓋開傘、拋防熱大底、推進劑排放、反推發動機工作等程序，最終返回艙著陸。