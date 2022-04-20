口中放微型攝像頭「記錄每一次檢測」　南京藝術家：時代的烙印

現居於南京的藝術家「司原逐冀」，用衛星攝影機記錄了近期每一次核酸檢測的過程，並合成一部藝術影片，作品名為《核酸檢測》。影片在其IG上發表，隨後在微博也引起熱議，有網民表示：「參加威尼斯雙年展應該沒問題了」。

「司原逐冀」說，疫情期間，核酸檢測成為我們日常生活的一部分，其相信這些經歷會成為時代的烙印。



「司原逐冀」表示，日益嚴重的疫情，層層加碼的防控措施，讓核酸檢測成為中國公民日常的行為，其作為藝術家，使用微型攝像頭拍攝下檢測的過程，並持續下去直到疫情結束。

影片引起不少網民熱議，有網民高度評價這作品的藝術性：「太先鋒了！這個視角剖切！」、「藝術之花在這種時節盛放」、「真的，非常像我在上海當代藝術博物館看到的影像展品」、「這是我萬萬沒想到的」、「這攝像機得多小，檢測的時候不會被發現嗎」，也有人笑稱：「沒用，老外評委沒這種記憶」、「口腔衛生狀況不錯」、「等一個鼻孔視角」、「那個等肛拭子的過分了」，不過也有人覺得「有點嚇人」。

也有網民感慨道：「疫情下的張口」、「每週都要被檢，週週全覆」、「張嘴，然後是隨之而來的嘔吐感，都快成身體記憶了」。

作者曾裸體與亡父屍骨合照惹議

事實上，這不是「司原逐冀」的作品首次引起網絡熱話。2019年4月，「司原逐冀」曾以特別的方式悼念亡父，除了將父親的墳墓挖開，更脫光衣服與亡父的骸骨合照，當時旋即引起一眾網民鞭撻，其微博帳號亦遭到關停。

不少網民認為其傷風敗俗，是自我炒作和製造輿論；還有部分網民聲稱應該將其以刑法中的「侮辱屍體罪」論處。不過司原逐冀就接受內媒訪問解釋稱，這不是炒作而只是藝術創作。他又指藝術創作需要反傳統，而裸體是人類最真實、最原始的形態，「我父親連皮肉都沒有了，我還要穿着衣服嗎？」