拒指揮中德建交音樂會　台籍鮑恆毅：中國不是我的國家

今年是中德建交50周年，旅歐台灣指揮鮑恆毅受邀指揮其中一場慶祝活動，不過他以「中國不是我的國家、台灣人不適合參與」為由回絕。



台灣媒體《中央社》報道，鮑恆毅表示，中方人士上週透過維也納音樂大學的老師詢問他，是否願意在德國漢諾威（Hannover）近郊指揮慶祝中德建交周年紀念音樂會，對方特別強調是音樂活動，沒有政治意涵，台灣指揮也可參與。

儘管主辦單位願意出機票，也有豐厚的演出費，鮑恆毅還是馬上回絕。他指，這是政治活動，現場可能出現五星旗，不適合台灣人參與，而且「中國不是我的國家」，因此回絕對方邀約。

鮑恆毅在社交媒體上就拒絕邀約表示，身為台灣人的悲哀與無奈， 就是當說出「我是台灣人」這句話時， 會莫名其妙被認為「搞政治」、衝動叛逆， 刻意沈默或順應當下矮化的， 反倒被解讀是成熟、「顧大局」。

他說：「若能在德國指揮，期待， 又是德國樂團，極樂意； 但得低頭陪襯共產，先不了。 跟與哪國的人合作沒關係， 關鍵是場合與意義。 若僅自私為了曝光、舞臺、收入 和那幾口其實吃了消化不良，良心不安的飯， 何苦忍辱作賤自己和國家。」

現年30歲的鮑恆毅畢業於台北教育大學，曾任台北愛樂青年合唱團助理指揮，他曾於2019年在斯洛維尼亞和波蘭舉行的指揮比賽獲獎，今年6月在維也納音樂與表演藝術大學（ University of Music and Performing Arts Vienna）完成管弦樂指揮最高演奏文憑，未來計劃在台灣發展演出事業。