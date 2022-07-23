中國六大斜塔斜過意大利比薩斜塔？湖北塔費8萬斤鐵遼寧塔最斜

提到傾斜的塔樓，大家都會想到世上最著名的意大利比薩斜塔，但其實中國也有不少年代久遠的斜塔，不單見證歷史，亦傳承了中國古代的建築智慧，其中部分的傾斜角度甚至超越比薩斜塔！



編輯︰豆子（當代中國）

廣西左江斜塔

左江歸龍斜塔，又名左江斜塔，建於1621年至1629年間。相傳當時左江中游有一條妖龍，生性兇殘，經常翻船吃人，令百姓人心惶惶。村內一名叫水寶的年輕獵手，不忍村民平白無故被吃掉，於是憑着一身好武藝以及神仙的指點，斬殺了左江妖龍，令左江恢復平靜。

而左江斜塔就是就是村民為了紀念水寶功績而建，村民衡量過地形弊點後，為增強塔身抵抗洪水衝擊的承受力，刻意按力學原理築成一座傾斜的塔樓，令左江斜塔屹立數百年依然穩固不倒，展現了中國古人高明的建築工藝和智慧。

上海護珠塔斜塔

位於上海松江區的護珠塔，是一幢比起比薩斜塔更斜的中國斜塔，始建於1079年，至今已有近千年歷史。相傳古時塔內藏有宋高宗所賜的舍利子，故塔樓又名護珠寶光塔。

上海護珠塔是一座七層八角形磚木結構的樓閣式寶塔，有「上海比薩斜塔」之稱。（視覺中國/當代中國授權）

1788年清朝年間，護珠塔層遭遇火災，塔樓內部的木結構燃燒殆盡，僅剩以磚砌成的塔身。於是數百年來隨着地基變動，護珠塔塔身漸漸向東南方傾斜，於是便成為了如今大家看到的「上海比薩斜塔」。

蘇州虎丘塔斜塔

虎丘塔，又名雲岩寺塔，位於蘇州的虎丘山頂，建於959年，與上海護珠塔同樣是一座中國斜塔。

蘇州虎丘塔斜塔又名雲岩寺塔。1950年代曾經在塔內發現越窯青瓷蓮花碗、經箱、刺繡、銅佛等文物。（視覺中國/當代中國授權）

虎丘塔是現存的江南仿木樓閣式塔中，歷史較悠久的，塔內有不少珍貴文物，如浮雕石函和鎏金鏤花楠木經箱等，吸引不少蘇州市內、外的人前往遊覽，是促動蘇州發展的一大關鍵，所以有「先見虎丘塔，後見蘇州城」的說法。

湖北玉泉寺當陽鐵塔斜塔

湖北當陽縣玉泉寺門外，有一座高18米、共13層的八角鐵塔，名為當陽鐵塔，又稱玉寺鐵塔，是中國現存歷史最悠久、最高、體積最大、最重、最完整的一座鐵塔，而且塔身向東北方向傾斜，是中國一座頗為有名的傾斜鐵塔。

湖北當陽鐵塔耗鐵近8萬斤，是中國6大斜塔中唯一一座鐵塔。（視覺中國/當代中國授權）

當陽鐵塔建於1061年北宋時期，據說建塔時共粍費了近8萬斤鐵料，物料數量及建築技術之驚人，令鐵塔成為現代人研究中國古代冶金鑄造、金屬防腐、建築方式、鑄雕藝術及佛教史的重要教材。

遼寧綏中前衛斜塔

遼寧綏中縣前衛鎮內有一座向東北方向傾斜達12度的斜塔，斜度堪稱全球之冠。從建築風格、塔身上的雕刻推算，前衛斜塔建於千年前的遼朝，可惜由於缺乏史料依據，亦無出土碑文，所以具體建築時間至今依然是個謎。

遼寧綏中前衛斜塔中國「最斜」的千年古塔，塔身雕刻了很多精緻的圖案花紋。（視覺中國/當代中國授權）

前衛斜塔所在的綏中縣在近代被視為濱海經濟區，是遼寧沿海經濟帶的起點。綏中縣還出了兩位名人，包括中國第一位進入太空的太空人楊利偉，以及著名演員馬景濤。

南京定林寺塔斜塔

佛教界有「南定林、北少林」的說法，當中提到的「定林」正是位於南京的定林寺。寺內有一座定林寺塔，建於1173年。由於定林寺塔年久失修，目前塔身向北傾斜5.35度，比意大利比薩斜塔還要斜。南京定林寺斜塔所在的定林寺，是劉勰創作曠世巨著《文心雕龍》的地方。

（南京定林寺斜塔所在的定林寺，是劉勰創作曠世巨著《文心雕龍》的地方。（視覺中國/當代中國授權）

定林寺的所在地方，是一座死火山，南宋古人建塔的時候，該地還有火山石，後來雨水沖走泥土，定林寺塔的地基受動搖，結果造成塔身一度向北傾斜7.32度、有機會倒塌的危險情況。幸好2003年，中國當局加固塔身，減少其斜度，大家才能看到仍然屹立的定林寺塔。

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