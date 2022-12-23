中國古代酷刑｜閹刑是只切蛋蛋還是「整組」？都不及女性宮刑殘忍

古人對待死刑犯都很粗暴，歷代的酷刑也很多，車裂、凌遲、腰斬各種古裝劇都有出現過。



幾乎每隔幾個朝代，就會有皇帝想出新的殘忍的死法，更有很多能讓人生不如死的刑罰。

現在看來，搞不好這些皇帝都有反社會人格或者心理變態，其中最變態當屬明太祖朱元璋，還想出了拿水銀灌人、生剝人皮的獵奇刑罰……

女性宮刑比男性的更恐怖 還有專門對付孕婦的「刳剔」（點圖放大閱讀）：

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就痛苦地死去吧

古代的死刑有分輕重，較輕的罪行或是貴族罪人通常會用絞刑和喝毒藥的方法，這兩個都沒什麼痛苦，還能保有全屍，算是最好的死刑了。而罪刑重的就很不人道了，一定要在人死前承受極大的肉體痛苦，像是很常見的凌遲，就是一片片把人肉割下來，沒東西割了再把人砍死；車裂就是五馬分屍，把人的四肢和頭綁在馬上，讓馬把這些器官扯下來；而腰斬跟斬首不一樣的地方在於，據說因為人的器官都聚集在上半身，所以腰斬後不會馬上死亡，得看著自己上下半身分離好一段時間才會死。

另外，還有很獵奇的死刑辦法，像炮烙就具有「表演性質」，罪人要踩著放在火上燒熱的銅格子，一旦承受不了燒灼的痛苦就會掉進火中被燒死，據說是要逗笑妲己而想出的方法；烹刑也是類似的道理，只是把人從銅格子放進了大鐵鍋裡，用滾水把人給活活煮熟了。

最變態的就是剝皮了，據說原本是死後才把人的皮剝下來以示懲罰，但到了朱元璋就變成剝活人的皮了，先在人的頭上開洞、灌進水銀，讓水銀把肌肉跟皮膚分開來，過程中會痛得掙扎，然後就會從頭頂「赤裸裸」地爬出來，實在令人毛骨悚然。

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死了仍不得安息

除了在死時經歷巨大的痛苦外，還有一些罪人是在死後仍不得安息，因為古人認為死要留全屍才能投好胎，所以就不讓他們保有全屍。最常見的就是梟首和棄市，梟首就是把斬首過後的頭顱用竹竿立在刑場，棄市就是在鬧區實行斬首，然後將屍體留在鬧市之中，兩者都是要讓所有人都知道是誰犯罪被斬首了，具有警示意味。

變態一點就是把屍體「大卸八塊」，其實跟車裂有點類似，只是差在一個用在活人身上，一個用在死人身上。還有大家都知道的「醢刑」，就是孔子的學生子路所受的刑罰，在死後被剁成肉醬，讓孔子傷心欲絕，從此不再吃滷肉飯。除了肉醬這種「料理」方法，還有把屍體切成一塊塊曬成肉乾的「脯刑」。

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最痛苦是生不如死

當然，也有很多酷刑不是死刑，但仍是會讓人生不如死。像是生挖眼睛，眼睛周圍的神經很多，加上心理的恐懼，挖眼的過程會讓人生不如死；還有把腳砍斷的「刖刑」，這種刑罰說法很多，有人說是挖去膝蓋骨，有人說是從膝蓋砍斷雙腳，總之就是讓人再也不能站起來。兩者除了在受刑過程或之後有可能傷口感染致死，更多的痛苦是來自於刑後「難以在社會生活」。另外，古代還有類似希臘神話裡普羅米修斯所受過的刑罰，讓飛禽野獸吃食腸子，這個致死率就更高了。

宮刑對於沒有意願要當太監的男性也是一種刑罰，所謂的男性宮刑或是太監的去勢其實分成2種，一種就是陰莖連同睪丸整組生殖器切掉，另一種則是只有切除睪丸，各個朝代的要求其實不太一樣，有時候又都可以，總之只要失去生育能力就好，不過因為以前處理傷口的方式不夠發達，也是有人因為傷口感染、壞死而喪命。

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但女性的宮刑則是更為恐怖的刑罰，同樣也流傳過很多種執刑方式，有的是縫合陰道口，有的則是把子宮打爛，不論是哪種都很可怕。古代對於女性的刑罰都很殘忍，不但對肉體造成傷害，更是對自尊和心理留下不可抹滅的傷痕，像是騎木驢和裸刑（不讓屍體穿衣服），還有針對懷孕婦女的刑罰，叫做「刳剔」，是剖腹把孩子拿出來，往往是兩條命就沒了。

過去的不人道刑罰在今日看來實在殘忍至極，還好這些手法都已經消失，不過，也有很奇葩的刑罰，像是「剪頭髮」，在古代因著「身體髮膚受之父母」的思想，頭髮是不能亂剪的，因此「剪頭髮」變成了一種刑罰，又叫做「髡刑」，可別小看這種處罰，在先秦時代，髡刑的嚴重程度是可以用來取代宮刑的（但僅限貴族，因為貴族不能絕後），也可以說是一種酷刑。不過放到現在來說，幾乎每個人隔幾個月就要受一次刑呢！

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：宮刑到底是只挖走蛋蛋，還是整組都切掉？古代酷刑揭秘：這種「處罰」跟失去生殖器一樣嚴重】