全球九成「天坑」在中國？　廣西何以被譽為「天坑博物館」

天坑，一種壯麗的岩溶景觀，如同前往地底世界的通道，保存着最原始的生態環境，深邃而神秘。中國坐擁全世界90%的天坑奇觀，有一個地方，因為天坑數量最多、規模最大，被譽為「天坑博物館」，那就是廣西。



世界十大標準天坑 7個在廣西

據統計，截至2021年底，全球已發現的標準天坑約300個，當中有超過270個在中國。而廣西坐擁90個天坑奇觀，包括全世界最大的3個天坑群，在世界十大標準天坑中佔據7個席位，被譽為「天坑博物館」。

位於重慶的小寨天坑，於上世紀末被發現，是目前全世界最大的標準天坑，坑底留存前人隱居的痕迹，坑底生活着2,000多種植物，被視為長江三峽成因的「活化石」。（視覺中國／當代中國授權）

甚麼是天坑？這是一種特殊的喀斯特地形，厚厚的可溶解岩層，經過地下河長年累月的溶蝕和侵蝕，不斷崩塌陷落，最終在地表形成一個「深井」：四壁是陡峭的懸崖，中間是深不見底的凹陷，平均深度和寬度均大於100米，形成相對封閉的生態環境，保存着豐富多樣的原始森林與珍稀動植物。

世界十大天坑群中，廣西包攬了前三甲。（當代中國）

「天坑」英文源於漢語拼音？

有趣的是，「天坑」一詞最早在2001年由中國岩溶學家提出，於2005年獲得國際喀斯特學術界認可，以漢語拼音「Tiankeng」通行國際。這是繼「峰林」和「峰叢」之後，第3個由中國人定義並用拼音命名的喀斯特地貌術語。

標準天坑即具有完整形態的天坑，10大世界級標準天坑中，有7個在中國。（當代中國）

作為中國喀斯特地貌的代表地區之一，廣西擁有厚實的石灰岩層、豐富的年降水量，以及全國最多的地下河，這些自然條件造就了「天坑王國」。

位於廣西桂林的乾龍天坑，是世界唯一一個能從底部進入的天坑，於1998年被發現。（視覺中國／ｄ當代中國）

如果說世界天坑看廣西，那麼廣西天坑就要看樂業。

廣西百色市樂業縣，擁有全世界最大的天坑群——大石圍天坑群，包括29個天坑和2個超級天坑。

大石圍天坑是廣西最大的天坑，集溶洞、原始森林、地下暗河等奇觀於一體，地下原始森林面積達9.6萬平方米，是世界第一。（Getty/當代中國授權）

當中，容積近0.8億立方米的大石圍天坑，是樂業縣天坑家族中的「大哥」。這是世界第二大標準天坑，其最大深度達到613米，坑口東西走向長600米，南北走向寬420米，坑底原始森林面積達9.6萬平方米，生存着上千種植物。

高清衛星影像技術 助力天坑探索

2022年5月，中國地質調查局岩溶地質研究所，還在樂業發現了一個新的天坑，將其命名為「神鷹天坑」。其最大深度192米，底部保存着完好的原始森林系統，科考隊還在石灰岩上發現了2億年前的海洋生物化石。

2022年5月，在廣西樂業縣，科考隊員進入新發現的「神鷹天坑」底部進行考察，放出無人機等設備進行測量，發現了天坑裏曾存在地下河的證據。（視覺中國/當代中國授權）

這個發現令中國的天坑群總數增加到了32個，與樂業縣其他天坑群不同，「神鷹天坑」並非由百朗地下河所孕育，而是由伏歸地下河所孕育，是一個全新的天坑家族，未來有望發現更多的天坑。

天坑底部通常生存着珍稀動植物，陝西漢中有一個探險隊，曾在當地一個天坑內救助了一隻被困的珍惜動物「飛貓」。（視覺中國/當代中國授權）

科考人員指出，「神鷹天坑」的發現得益於高清的衛星影像技術，他們通過分析陰影找到潛在的天坑位置，再到現場進行勘查、確認。中國地質調查局岩溶地質研究所的高級工程師張遠海指出，衛星影像幫助他們發現了上千處「潛在」天坑，但其中得到確認的不到30%，需要大量時間和精力進行進一步探索。

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