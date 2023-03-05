全球九成「天坑」在中國？ 廣西何以被譽為「天坑博物館」
天坑，一種壯麗的岩溶景觀，如同前往地底世界的通道，保存着最原始的生態環境，深邃而神秘。中國坐擁全世界90%的天坑奇觀，有一個地方，因為天坑數量最多、規模最大，被譽為「天坑博物館」，那就是廣西。
世界十大標準天坑 7個在廣西
據統計，截至2021年底，全球已發現的標準天坑約300個，當中有超過270個在中國。而廣西坐擁90個天坑奇觀，包括全世界最大的3個天坑群，在世界十大標準天坑中佔據7個席位，被譽為「天坑博物館」。
甚麼是天坑？這是一種特殊的喀斯特地形，厚厚的可溶解岩層，經過地下河長年累月的溶蝕和侵蝕，不斷崩塌陷落，最終在地表形成一個「深井」：四壁是陡峭的懸崖，中間是深不見底的凹陷，平均深度和寬度均大於100米，形成相對封閉的生態環境，保存着豐富多樣的原始森林與珍稀動植物。
「天坑」英文源於漢語拼音？
有趣的是，「天坑」一詞最早在2001年由中國岩溶學家提出，於2005年獲得國際喀斯特學術界認可，以漢語拼音「Tiankeng」通行國際。這是繼「峰林」和「峰叢」之後，第3個由中國人定義並用拼音命名的喀斯特地貌術語。
作為中國喀斯特地貌的代表地區之一，廣西擁有厚實的石灰岩層、豐富的年降水量，以及全國最多的地下河，這些自然條件造就了「天坑王國」。
如果說世界天坑看廣西，那麼廣西天坑就要看樂業。
廣西百色市樂業縣，擁有全世界最大的天坑群——大石圍天坑群，包括29個天坑和2個超級天坑。
當中，容積近0.8億立方米的大石圍天坑，是樂業縣天坑家族中的「大哥」。這是世界第二大標準天坑，其最大深度達到613米，坑口東西走向長600米，南北走向寬420米，坑底原始森林面積達9.6萬平方米，生存着上千種植物。
高清衛星影像技術 助力天坑探索
2022年5月，中國地質調查局岩溶地質研究所，還在樂業發現了一個新的天坑，將其命名為「神鷹天坑」。其最大深度192米，底部保存着完好的原始森林系統，科考隊還在石灰岩上發現了2億年前的海洋生物化石。
這個發現令中國的天坑群總數增加到了32個，與樂業縣其他天坑群不同，「神鷹天坑」並非由百朗地下河所孕育，而是由伏歸地下河所孕育，是一個全新的天坑家族，未來有望發現更多的天坑。
科考人員指出，「神鷹天坑」的發現得益於高清的衛星影像技術，他們通過分析陰影找到潛在的天坑位置，再到現場進行勘查、確認。中國地質調查局岩溶地質研究所的高級工程師張遠海指出，衛星影像幫助他們發現了上千處「潛在」天坑，但其中得到確認的不到30%，需要大量時間和精力進行進一步探索。
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