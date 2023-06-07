文博會 | 古金魚變潮物？港設計師鼓勵青年赴灣區：點解唔試吓啫

第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（文博會）今日（7日）拉開帷幕。其中，「國博衍藝」文創作品則是香港青年設計師團隊以中國國家博物館館藏文物為靈感所作，為國博品牌設計的一系列文創產品。



《香港01》採訪到香港設計師陳曉茵，她從文物汲取創作靈感帶國潮走上世界殿堂，將古代文物的金魚圖案設計成具有中國文化特色的衣物和手袋。



陳曉茵表示，自己長期在深圳、廣州和香港工作，她將設計服裝融入中國文化元素，將國家博物館展品融入到自己設計的產品當中，例如她設計的袋子、衣物上面的圖案是來自博物館的金魚文物。

據了解，位於北京天安門廣場東側的國家博物館，藏品數量140餘萬件，是中華文物收藏量最豐富的博物館之一。近年，國家博物館深耕「國博衍藝」 品牌，通過對館藏文物資源進行文創開發與推廣，更和不少香港設計師團隊合作，讓文物「活起來、走出去」。

陳曉茵透露，自己2012年就到深圳工作。她認為，深圳受眾群體更大，深圳民眾對各種普通話的口音包容度高，是一個移民城市，「真的來了就是深圳人」。她更贊同何超瓊說的話，自認是大灣區人。陳曉茵說，「如果別人問我，我會說，我是中國人，也是香港人，也是大灣區人。」

港設計師：鼓勵香港年輕人去別的城市闖蕩

針對香港設計師來大灣區創業，陳曉茵說，理解香港年輕人對於陌生的地方有牴觸和抗拒，「點解唔試吓啫？有50%成功和50%不成功的機會」，她呼籲香港年輕人勇於去別的城市闖蕩。

陳曉茵鼓勵香港年輕人去別的城市闖蕩。（孫聖然攝）

她表示，香港設計師協會，為香港年輕的設計師提供一個平台，去擴大自己的市場。據了解，陳曉茵現在正跟香港教育局合作設計教材，內容主要是講設計相關的東西，她表示，設計應該從小培養，「現在的設計教育都太晚一點了，從中學培養設計師的知識是很重要的。」

據了解，深圳文博會的香港創意館由「創意香港」指導，ACE創意教育協會(香港)承辦，廣東省香港商會、粵港澳大灣區青年總會協辦，以香港創意設計為主題展覽內容。

香港創意館除了「國博衍藝」文創IP作品外，亦引入「愛心小飛象」潮流IP形象和，特別展出11位導師創作的11組創意傢俱產品，全面展現生活方式及傢俱趨勢，展示港人優質創意設計，為觀眾帶來獨特視覺文化體驗，凸顯創意教育和創意產業的發展優勢。

第十九屆深圳文博會參展資訊展會地點：深圳國際會展中心（寶安）

展會時間：2023年6月7日-11日（星期三至星期日）

入館時間：2023年6月7日-10日09:30-18:30

2023年6月11日09:30-18:00



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交通方式：深圳地鐵20號線可直達展館，由國展站下車C1C2出口，您即可直達深圳國際會展中心南登錄大廳。由國展北站C1C出口，您即可直達深圳國際會展中心北登錄大廳。開車可直接導航至「深圳國際會展中心」。深圳是寶安區展城路1號。完整交通方式和停車場分布：