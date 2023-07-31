《羅剎海市》諷刺了誰？是音樂界亂象還是當今世道？還是美國？

在沉寂10多年後，52歲的歌手刀郎最近又火遍中國。7月19日，刀郎新歌《羅刹海市》一經發布便衝上熱搜，此後10天，刀郎新專輯詞條的相關搜索量同比暴漲6000多倍，7月27日，「刀郎專輯」登上淘寶熱搜第二名。



這次讓刀郎重新火出圈的歌曲《羅刹海市》，是刀郎新專輯《山歌寥哉》中的一首。《山歌廖哉》中的「廖哉」，其實是清代小說家蒲松齡《聊齋》系列小說的諧音。專輯11首歌曲的歌詞大多與蒲松齡小說文本有關。（網絡圖片）

刀郎本名羅林，年輕時曾在酒吧駐唱多年，生活一度十分窘迫。2004年初，刀郎專輯《2002年的第一場雪》在沒有任何宣傳的情況下，從新疆紅遍大江南北，還被香港著名歌手譚詠麟翻唱。該專輯中的《情人》《衝動的懲罰》等歌也十分走紅，專輯最終以270萬張的銷量登頂華語樂壇榜。

刀郎高亢又略帶沙啞的嗓音，讓他的歌聲有一種與生俱來的滄桑感，頗受基層聽眾的歡迎。但刀郎不擅長與人拉關係，在歌壇中缺乏人脈，爆紅後還遭到一些當紅歌星的差評。

2008年，刀郎為北京奧運會寫了《榮譽》《就是現在》等歌曲，也受邀參與主題曲《北京歡迎你》的演唱。2012年，刀郎舉辦「謝謝你全國巡迴演唱會」後就趨向沉寂。2020年至2021年，刀郎推出《彈詞評話》《如是我聞》《世間的每個人》等專輯，但反響平平。

這次讓刀郎重新火出圈的歌曲《羅刹海市》，是刀郎新專輯《山歌寥哉》中的一首。《山歌廖哉》中的「廖哉」，其實是清代小說家蒲松齡《聊齋》系列小說的諧音。專輯11首歌曲的歌詞大多與蒲松齡小說文本有關。

其中，《羅刹海市》一面世，就被廣大網友各種花樣解讀，相關話題持續高熱。許多網友認為，這首歌矛頭直指早年曾批評過刀郎音樂的那些著名歌手，是刀郎的一次「快意復仇」。甚至有人根據歌詞強烈的嘲諷與批判性，將刀郎封為音樂界的「魯迅」。

《羅刹海市》歌詞說：羅刹國向東兩萬六千里，過七沖越焦海三寸的黃泥地，只為那有一條一丘河，河水流過苟苟營。這裡面，「七沖」「三焦」是中醫詞匯，前者指消化道，後者指臟器；「黃泥地」則是污穢之所；「一丘河」或為「一丘之貉」，「苟苟營」或為「蠅營狗苟」，批判之意躍然紙上。

歌詞接下來引入「馬戶（驢）」這個角色，指馬戶此地當家的「叉杆兒」。「叉杆兒」指妓院老鴇，也可指幕後老闆。馬戶有三個鼻孔，對應蒲松齡同名小說《羅刹海市》中羅刹國的相國。

歌詞中還有馬戶「未曾開言先轉腚」。很多網友將「轉腚」與某些走紅的音樂選秀節目聯繫起來，節目中的導師就是先轉身再說話。

歌詞接著描述馬戶的事作為：馬戶認為自己是雞，致力於「孵蛋」，但它卻是「一頭驢」，而真正能夠孵蛋的「又鳥（雞）」，甚至都不知道自己是雞。歌詞意在表明這是一個顛倒的世界：雞不能孵蛋，因為它的位置被驢搶了；驢孵不了蛋，卻又偏偏要這麼做。網友自然將這段詞解釋為權貴排擠有才之士。

歌詞接著介紹馬驥登場，在蒲松齡同名小說中，馬驥俊美倜儻，被風暴吹到羅刹國。馬驥親眼看到「羅刹國裡常顛倒，馬戶愛聽那又鳥的曲。」於是雞不去孵蛋，轉去打鳴當司晨，以討驢的歡心。

驢和雞不僅角色錯亂，還尋求「粉飾」：雞要描紅翅膀，驢要塗黑皮膚。歌詞挖苦說：「那馬戶不知道他是一頭驢，那又鳥不知道他是一隻雞。豈有畫堂登豬狗，哪來鞋拔作如意」，暗指華堂之上，豬狗亂竄，鞋拔子也被當作玉如意。儘管驢和雞千般粉飾，但「煤蛋兒生來就黑」，「咋樣洗那也是個髒東西」。

犀利的歌詞和朗朗上口的旋律讓《羅刹海市》大紅大紫。過去幾天，《羅刹海市》攪動了中國音樂、戲曲、評書、相聲等藝術形式，還吸引了大批網紅和網民加入傳播、翻唱，就連不少大學教授和經濟學者也加入評論大軍，對歌曲進行解讀和引申。

大多數人認為刀郎諷刺的是音樂界亂象，也有人認為他在嘲諷風氣不正的當今世道，甚至還有人認為他是在嘲諷美國。

比如，歌詞第一句「羅刹國（中國曾將俄羅斯稱為羅刹國）向東兩萬六千里」，被人解讀為俄羅斯最西邊界往東1萬3000公里就是美國；「過七沖越焦海三寸的黃泥地」，指美國控制海峽和海洋，維護它的海權利益；「只為那有一條一丘河」，指美英等「五眼聯盟」一丘之貉；「當家的叉杆兒喚作馬戶」，應對美國總統拜登所在的民主黨黨徽是驢等等。凡此種種，著實讓人腦洞大開。

面對網民的各種解讀和想像，刀郎方面表示，不打算對歌詞進行回應。這顯然是明智的表態，因為任何解釋都可能帶來負面效果。

其實，《羅刹海市》歌詞中的最後一段，已經給出了某種答案。歌詞引出西方著名哲學家維根斯坦（Ludwig Wittgenstein），點出「那馬戶又鳥，是我們人類根本的問題」。

維根斯坦曾說過：「語言對於世界的真相，在揭示的同時也進行了遮蔽。」他認為，對於世界，如果說不出來，就最好保持沉默。

至於《羅刹海市》到底諷刺了誰，顯然是見仁見智，沒有也不需要有明確答案。它可能諷刺了某些人，也可能諷刺了所有人，這或許正是它自帶流量的密碼。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

