四月展覽五選｜從森山大道、龍家昇大型展到抽象大師、日本妖怪展

【四月展覽/森山大道/Gerhard Richter/Sean Scully/龍家昇】雖然Art Basel、Art Central兩大藝博會上月剛剛完結，但來到四月，香港藝術展覽陣容依然相當鼎盛。不僅可以在森山大道個展看到其絲網印刷作品、一口氣欣賞抽象派大師Gerhard Richter以及Sean Scully畫作，還能看到龍家昇本地最大型個人展覽。



除了這些著名藝術家作品，日本妖怪展亦將巡迴到香港，而本地藝術家⿈炳作品同樣值得一看。有興趣讀者不妨參考我們選出的本月精選展覽介紹，找到最適合自己的展覽行程。



森山大道「都市浪人」

森山大道在日本攝影界地位相信不用多說，他使用隨手拍相機拍攝新宿區人、物和城市環境，其粗糙、模糊、失焦的攝影風格，將主題去符號化移向攝影師意識流之中，被認為是超越傳統新聞攝影之人性化攝影形式，直接顛覆日本戰後時期攝影美學。

+ 2

森山大道在 2010 年代將他的攝影創意延伸到絲網印刷，在《醜聞 / 意外》(2016 年)、《挑釁 2》 (2010 年)、《嘴唇》(2020 年)、《絲襪》(2020 年)和《告別攝影》(2021 年)系列中,他將早期黑白照片放大成模板，並在帆布上複製它們，以擠壓油墨產生影像的方式直徑Andy Warhol。這次「都市浪人」展覽主軸也放在森山大道絲網印刷作品中，其絲網照片以多個或電影式雙聯畫排列，重複性構圖回應資本主義連續生產與消費。這個系列作品主要就1960 年代和1970年代日本社會動蕩作為創作主題，以絲網印刷中隨機產生之浮動閃光對應當年時局混亂節奏。

【展覽詳情】

名稱：森山大道「都市浪人」

地點：香港黃竹坑道 62 號科達設計師中心 20 樓 WKM Gallery

日期：即日至5月11日



宇宙力場

說到當代最有影響力最有影響力藝術家之一，估計會有德國抽象畫巨匠Gerhard Richter一席。他以豐富多樣、風格百般繪畫媒介探索而聞名，經常運用攝影元素作實驗，2015年作品以4,452萬美元成交，作品價值驚人。而這次展覽的另一位藝術家Sean Scully同樣是戰後抽象主義重要人物，以其宏大的抽象油畫以及對色彩和紋理表現力著稱，曾多次在美國大都會藝術博物館辦展。

+ 5

兩位藝術家都在二戰影響中出生成長，Richter經歷從共產主義過度到資本主義的德國，而Scully則在北愛爾蘭局勢緊張前不久移居英國，兩人都置身於「他者」文化中。這次將兩人作品並列展示，觀眾可以從Richter深邃繪畫層次到Scully筆觸中感性痕跡，看到兩位抽象大師差異以及相似之處。

【展覽詳情】

名稱：宇宙力場：格哈德·里希特與肖恩·斯庫利的未來圖想

地點：香港黃竹坑業發街1 號The Factory 201 室布朗畫廊 ｜日期：即日至6月29日



亞洲協會香港中心(香港賽馬會廳 ｜日期：即日至4月12日



龍家昇「EVERYBODY KNOWS」

龍家昇EveryBody Knows （Landmark）

近年香港出生藝術家龍家昇以The Monsters精靈系列廣為人知，在各大拍賣場以及藝博會都不難看到他作品，可以說是最受關注本地藝術家之一。這次「EVERYBODY KNOWS」會是他在香港舉行過最大型的個人展覽，將展出龍家昇多達 200 幅手稿、畫作以及雕塑作品，部分全新畫作更接近2米高。

+ 5

最受矚目作品必定是展覽點題之作「EVERYBODY KNOWS」三聯畫，他從自己女兒身上汲取靈感，創作標誌性Labubu及其他充滿活力角色。除了展出龍家昇不同類型藝術作品，其玩具珍藏亦將於特別打造「Mirror Room」 展示，把他多年來製作的700 多個人偶以無限倒影形式展出，當中包括 Labubu、Zimomo 和 KingMon 等一系列人氣角色。

【展覽詳情】

名稱：龍家昇「EVERYBODY KNOWS」

地點：置地廣場中庭/ 中庭BELOWGROUND

日期：即日至4月17日



妖怪大行進

日本妖怪類型多樣，不論是《夏目友人帳》《陰陽師》等作品粉絲，還是對日本文化有興趣讀者，相信都不會對日本妖怪文化感到陌生。日本妖怪博物館（三次も ののけミュージアム）巡迴展覽「妖怪大行進」這次來到香港，由傳統板畫、錦繪，走到 日常玩具、電影等流行文化，深入妖怪迷人世界。這次作品包含百鬼夜行繪卷復製卷、江湖時代人面草紙等經典作品，揭示妖怪文化從江戶時代演變至今歷程、見證妖怪從令人恐懼形象轉變成迷人、友好存在，喜歡妖怪文化的讀者不容錯過。

【展覽詳情】

名稱：妖怪大行進

地點：香港藝術中心四樓至五樓包氏畫廊

日期：即日至2024年5月5日



肛⾨耳語

肛門這個身體部位常被認為是一種禁忌，這次本地藝術家⿈炳將特地將多件⼤型作品彼此相連，讓這個常被賦以情慾或污穢意義的部位作為創作主題。與展覽同名影像作品《肛⾨⽿語》講述故事主⾓每天在街上東奔西跑，跟著各⼈屁股，滿頭⼤汗地為⼤眾即場配奏屁聲。故事中承擔了排泄功⽤之肛⾨變成親密⽿語出處，⽽話語因此也變成了具有賤斥性質客體。展覽還將展出三通道影像裝置 《⽿屎落⽯》（2022） ，以及動態裝置作品 《blah-blah-blah》（2022），將⽿屎、幻聽、污垢、抑或屁話等⼤部⼈不肯聆聽之物搬上檯面。作品看似無厘頭，卻讓大家看到污穢存在之必要，有興趣讀者不妨一看。

【展覽詳情】

名稱：肛⾨耳語

地點：灣仔適安街10號適安街10號馬凌畫廊

日期：即日至2024年5月4日



除了上述幾個展覽，4月誠品香港亦將舉行【旅行節】主題活動，為外遊或來港旅遊的讀者，提供豐富旅行書籍、商品選擇。各店亦會舉行不同題材旅遊分享會，包括喜馬拉雅三地旅、伊朗與俄羅斯、瑪雅、王國與熱帶之旅等不同主題，又有手作坊、展覽，譬如是探討人類之源「露西」主題展覽以及以色列、巴勒斯坦見聞分享會等，活動期間更有多重購物優惠，幫助各位「旅」人出發前做好準備。

【展覽詳情】

名稱：人類之源——由「露西」到平行時空的「原始人」

地點：銅鑼灣希慎廣場誠品店9/F FORUM

日期：即日至2024年5月1日



隨緣自在 · 徐子雄藝術展

《紅花》，2001，膠彩紙本，96 x 186 cm（徐子雄）

徐子雄是香港新水墨發展過程中的重要藝術家，雖然他已屆88 歲高齡，但熱衷於藝術之中，於賽馬會創意藝術中心舉行的「隨緣自在 · 徐子雄藝術展」，正好展出他半個多世紀以來的作品。徐子雄以創造力豐富和多元化畫風見稱。他深受到現代主義色彩大師約瑟 · 阿爾伯斯（Josef Albers 1888-1976）的啟發，從而創造的軟硬邊矩形結構，將抽象色域繪畫 （Color-field Painting）的現代風格注入水墨創作中，形成出別樹一格；與此同時，過去三十年來，徐子雄的書法作品以書入畫，發展出書與畫合一的彩墨書法，展現出強列的個人風格。

【展覽詳情】

名稱：隨緣自在 · 徐子雄藝術展

地點：賽馬會創意藝術中心 L1 及 L0 藝廊

日期：2024年4月19日至23日

