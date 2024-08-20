日本普普藝術巨匠田名網敬一逝世　跨界鬼才藝術遺產影響世代

田名網敬一（Keiichi Tanaami）是日本最重要的普普藝術大師之一，於8月9日因蛛網膜下腔出血逝世，享年88歲。這位創作鬼才以其充滿活力、帶點迷幻而且色彩豐富的拼貼作品而聞名，擅長的媒介涵蓋版畫、拼貼、雕塑、電影、動畫等多個領域，於上世紀六、七十年代對日本藝術史產生重大影響，由於童年時親歷戰爭，戰爭的禍害深深烙印在他心中，所以當時的作品很多都傳遞反戰的訊息。



田名網敬一的作品可能備受港人認識，由AISHONANZUKA多次帶到香港，上一次則是去年在置地廣場舉行的展覽《The Summer》（圖片來源：AISHONANZUKA）

影響著日本普普藝術和前衛文化，田名網敬一的作品充滿了對社會制度的意見，他認為藝術不應深奧難懂，更不應高高在上，應該是能夠與普通人產生共鳴的，他曾說過如果藝術遠離普通人是沒有未來的。生於1936年的東京，他的成長階段經歷了慘痛的第二次世界大戰，當時東京遭受空襲的景象使他最為難以釋懷，使得他日後的創作主要主題都與戰爭的陰影有關。他在學生時代已獲得藝術界的獎項，於武藏野美術大學主修設計，畢業後不久關始獨立創作。他的首份工作是在雜誌社擔任的藝術指導，與此同時與篠原有司男、赤瀨川原平等日本藝術家組建新達達主義組織。

田名網敬一的作品以融合東西文化而聞名。《無題（拼貼簿6_09）》， 1970（圖片來源：M+）

田名網敬一非常熱愛電影，由六、七十年代最為流行的怪獸電影以至是來自美國的瑪麗蓮夢露作品都對他有著不少啟發。《無題（拼貼簿6_09）》， 1969（圖片來源：M+）

田名網敬一早期作品《Killer Joe's》，1968（圖片來源：M+）

於70年代田名網敬一在紐約首次親眼目睹普普藝術大師Andy Warhol的作品感受良多，決定創作更多實驗性作品，其後曾擔任《花花公子》（日本版）的首任藝術總監、為英國搖滾樂團設計專輯封面、為美國反戰前衛雜誌進行創作，逐漸成為了一位多棲跨界的藝術家，直今不斷跨足時尚與音樂，合作品牌如Mary Quant、Paul Smith、adidas等。他早前才與adidas Originals推出了限量205雙的聯乘作品，同時於日本國立新美術館現正舉行他的首次大型回顧展「田名網敬一 記憶の冒険」，展出他60多年來的精選作品，展期直至11月。

於日本國立新美術館現正舉行他的首次大型回顧展「田名網敬一 記憶の冒険」（圖片來源：instagram.com/keiichitanaami_official）

田名網敬一非常熱愛電影，由六、七十年代最為流行的怪獸電影以至是來自美國的瑪麗蓮夢露作品都對他有著不少啟發。原來他亦有一顆動畫夢，拜日本戰後動畫先驅久里洋二為師，先後創作出以美國偶像為特色的作品《Good by Marilyn》、《Good-by Elvis and USA》、《彼女の独身者たちによって裸にされた性服の処女研究》等。來到80年代，他因為工作繁忙導致身體出現問題需要長期住院，康復後不減其創作慾，開始回溯與病魔抗爭時看到的幻覺並成為靈感，以生與死為主題創作，他憑藉自己的記憶和現實生活經驗創造出獨特的風格，尤其是他的拼貼作品多以密集圖像、融入流行文化、戰爭題材聞名。近年的創作則以夢與記憶為主題，他認為人們是生活在無意識地重塑自己記憶的過程之中。

田名網敬一近年作品：

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田名網敬一的另一創作特色，是作品充滿了日本及中國傳統文化元素，融合美國普普藝術之餘又能夠形成分別，常混合金魚、公雞、松、鶴、園林、荷里活女演員、迪士尼卡通人物等元素入畫，並運用搶眼的紅、綠、金、銀顏色，作品別開生面，雖然成名已久，近年因為多有跨界合作又回到新一代的目光之中。他的作品現時被世界各大博物館收藏包括紐約現代藝術博物館，雖然年事已高但一直至今都產出與展出不斷，他的逝世將會是對藝術界的一大損失，但相信其作品將會繼續影響著人們。