【出版雙年獎】香港北魏真書奪出版大獎　業界傳承專業精神！

出版雙年獎得獎名單經已公布，而頒獎禮將會在7月中舉行。「出版雙年獎」是為了鼓勵更多新晉入行，同時鼓勵行內專業而設立的，據稱第二屆的出版雙年獎，參與、寄送作品的出版社總共有百多間！你又有沒有想過，原來香港這個彈丸之地，出版社竟然有這麼多間？

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讓我們回歸到得獎作品去，當中最深印象的是《香港失物認領處──100個城市印記to be found》，由何博欣繪畫、Lin Cheng撰文，非凡出版的一本圖文書。這本書獲得的是「優秀編輯獎」，據評審所言，該書編輯是一位非常年輕的編輯，但她具有尋覓獨有題材的洞見，由內容到書本規格製作、控制成本等等，都做得相當出色。這是一個編輯的工夫。

《香港失物認領處──100個城市印記to be found》由一位非常年輕的編輯所編，她具有尋覓獨有題材的洞見，由內容到書本規格製作、控制成本等等，都做得相當出色。（資料圖片）

再談另一本得獎書，《香港北魏真書》，由陳濬人、徐巧詩編著，三聯書店（香港）有限公司出版，這本書奪得出版大獎殊榮。出版大獎意義深重，意味它是在各個組別當中的最好作品，這本書題材是與香港生活息息相關的招牌字體，以至於設計及裝幀。要留意這是一本小書，但它卻能充分反映招牌、字體設計、字體歷史淵源等內容。最特別的是它所用的銀色，整本書在設計、編排、裝幀和意義上都十分重要。

而評審也相當有分量，當中包括陳萬雄博士、靳埭強教授、周佳榮教授、周蜜蜜女士、曾協泰先生、許朝英先生、趙雨樂教授、黃子程博士。另外還有來自兩岸三地的例如前三聯書店總編輯李昕先生、聯經出版的總編輯林載爵等等，專業資格毋庸置疑。可以說獲得出版雙年獎的書籍是實至名歸。

《香港北魏真書》記錄了與香港生活息息相關的招牌字體。（圖片取自：香港三聯書店有限公司）

然而，這些專業、知識應該下及讀者，並需要讀者、市民大眾都理解一本書的製作流程和規格。一本書不只是作者及其內容，更需要編輯的整理工夫、設計師將稿件利用印刷、設計立體呈現，是一整個團隊的成果。如此，這些獎項才有它的意義。

恭賀各位得獎書的作者、編輯及設計師，以及負責出版的出版社！望出版行業可以薪火相傳，畢竟書是一個國度土壤的養分，如果沒人出書、沒人做書，那這個國度的文化事業就休矣！

一本書不只是作者及其內容，更需要編輯的整理工夫、設計師將稿件利用印刷、設計立體呈現，是一整個團隊的成果。（圖片取自： 香港出版雙年獎 Hong Kong Publishing Biennial Awards的Facebook專頁）

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「第二屆出版雙年獎 得獎書籍實至名歸！」​】

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