【獨立出版】編輯夢想改變世界　由專心編好一本書做起

出版一本書，與好的電影無異，撼動人心的作品總需要一群人的默默耕耘。令我佩服的是，有人以一己之力便做到這件事。

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先來看看一本書是如何做成的：審稿之後，若決定為作家出書，編輯將進行編書、設計、排版的工作，部分可外判設計師。定下書籍設計的風格後，編輯將與作家及設計緊密溝通，按排好的文稿作繕改及內容加減，來回數次後將完稿送往印廠。去看打稿顏色是否合意，再給印刷廠調整，完稿再校對覆核。基本上，一部作品得看上百次。

基本上，一部作品得看上百次。（《校閱女孩》劇照）

當中編輯要做的實則工作與品質操控，包括校稿、主副標題、紙張材質、裝幀風格、版型、插圖、字體、封面、目錄。一切一切，都站於讀者角度，想像人們從書店看到封面或書脊那瞬間，怎麼被吸引以至掏錢包把買書本買回家。

編輯也在想像，怎麼製作出一本書，讓作者的想法傳遞到廣闊的世界裏。

一直有留意台灣的獨立出版生態，小島上有些名氣不錯的獨立出版社，透過主流以外的力量，讓整個閱讀氛圍活絡、多元化起來。

偶爾在網絡發現了名為「格子盒作室」的工作室，她特別之處是，是家一人出版社，在講求成本效益的香港。

格子盒作室為小妹出版的《書店日常－香港獨立書店在地行旅》。

格子盒作室為小妹出版的《書店日常－香港獨立書店在地行旅》。（作者提供）

熱情生成出版力量

小時聽過一首粵語兒歌，有句歌詞是「一枝竹仔會易折彎，幾枝竹一扎斷折難」，正好反映格子盒作室的信念。

一個人，能辦一家出版社嗎？

無論什麼年齡，如果你喜歡閱讀，總會在格子找到你感興趣的出版品。（視覺中國） 取名「格子」，創辦人阿丁希望以自身開始，連結各方專才協作成為合作夥伴──作者、文創工作者、設計師、插畫師等，共同育成每一本書籍作品。像砌圖般，逐格拼湊出一本書。無論什麼年齡，如果你喜歡閱讀，總會在格子找到你感興趣的出版品，包括流行文學、青年小說、繪本、勵志作品等等。 而我的第一本書《書店日常──香港獨立書店在地行旅》，也是由格子出版。沒什麼特別想法，當初只想書寫香港獨立書店群的日常故事，藉以連結構成美好的風景，不僅在地人或遊客也能體驗的文化旅遊。

後來主動聯絡這家在網絡上偶爾遇到的一人出版社，因着獨立編採與出版這微妙的緣分，丁接受了稿件，也很熱衷於出版這本書。

如果書有着某種引力，懂得欣賞它的人自然慢慢前來；人就更不用說了。總覺得，一直走自己喜歡的路，懂你的，便會來跟你一起。

丁的熱情，讓各個領域具專長的人們、那些對生活有份堅持與信念的人們走在一起，有趣的想法與作品應運而生。

熱情讓各個領域具專長的人們、那些對生活有份堅持與信念的人們走在一起，有趣的想法與作品應運而生。（《校閱女孩》劇照）

當編輯是一首緩慢進行的舞曲

從歷史系畢業後，丁便選擇與文字為伴。寄信到雜誌社跟學校，當時一本名為《SUN 時代》的生活創富雜誌讓她見工。「我唔係新聞系出身，不如就試下先啦。點知一做就好鍾意，做咗一年。」第一份工作裏，她要逛不同小店，跟店家傾偈、採訪、寫稿。

2000年，她轉到博益出版社，當她口中的小薯──助理編輯，主要工作是編言情小說，她笑着回憶道。「當時好流行㗎。總編輯係台灣買版返嚟，一個月編4至6本，搵人再打字，我就校對。」

那時候，博益買下海外作品的版權，如村上春樹、赤村次郎等作家，賣個滿堂紅，形成一股閱讀日本翻譯小說的風氣。

出版社的使命，是讓文字形成某種時代價值。

與作家結緣的事業

作家天航的第一部作品《戀上白羊的弓箭》。（《戀上白羊的弓箭》封面） 後來她負責讀者投稿，大抵是慧眼識英雄，發掘了作家天航的第一部作品《戀上白羊的弓箭》。千禧年代的中學生，誰都認識天航。當時他寫一系列青春、愛情、籃球運動題材的小說，在維基百科上被形容為「感動過無數顆年輕的心」。 「當時啱啱畢業，知道學生心態，覺得天航作品元素有趣、有共鳴，自己又鍾意睇，直覺覺得學生會鍾意。睇咗投稿之後，我同總編輯都好鍾意。於是打電話約佢上嚟見面，佢仲喺大學迎新營。」 編輯感受到作者用心寫作的力量，便會用盡方法將影響帶到更遠。 那時候，學生們熱衷追看小說，每有喜愛作家如天航的新書出版，還記得大家都會偷偷在課堂上把書放抽屜裏看。大獲好評以後，陸續替他出版其他系列小說，直至他成立自己的出版社。 「有緣先遇到這麼好的作者。」丁笑了笑。

她亦先後在明窗出版社及經濟日報出版社，遇到靛及Middle兩位作者，為他們出版第一本書。沒猜度太多市場需求，憑着編輯的直覺，看到的是寫作者散發出來的才華與毅力。也因着編輯，作家們有了發揮與展現的機會。

書本的感染力無垠

雜誌由不同的文章湊合而成，書本則代表某個作者的想法。「而出版一本書，如果想法是好的、正面的，我覺得能感染到更多人。出版也有種成功感，由零開始變成一本書、一個實物。」

「如果當初選擇教書，與做編輯不同。教書是好的，對住一班學生，可以將我學到的東西，教授三、四十人。出版書籍對我來說再遠一點，書本放在很多書店裏，感染力更大一點。」

這亦是學校跟書店角色的不同。「學校規範老師教什麼，當然有些老師會將自己的人生經驗分享，而書店本來就集合各種知識。」多元的知識泉源，人們主動前來，各取所需。

書店本來就集合各種知識。（《古書堂事件手帖》劇照）

一家有規模的出版社，行銷、編輯與作家是鐵三角的關係。作家費盡心血寫出好的作品，編輯幫助梳理脈絡，想像讀者感受再跟作者溝通改變，與設計師共同完成一本書，傳遞文字的使命。

無奈在大公司工作，往往掣肘很多，也沒法按自己心意出版認為有價值的作品。（《重版出來！》劇照） 無奈在大公司工作，往往制肘很多，也沒法按自己心意出版認為有價值的作品。「每個月都要好似保險經紀咁Meet target，好辛苦。有時有些機構肯畀錢，其實唔值得出書都要出，係在所難免，始終要養活成條Team嘅行銷、發行、編輯。」 她也聽說設計同事想畫點插圖放在將要出版的新書裏，但上司說趕着印刷，沒圖也可以。有時亦要控制印刷成本，設計無甚特別效果。 促使丁離開的，是對編輯身分與工作本質的堅持。

在經濟日報出版社工作的後期，市場行銷的同事沒有主動了解旗下出版，例行公事將編輯寫的介紹發到書店便算，也沒想方法宣傳。結果不暢銷，便成為編輯的責任。

我是編輯，想專注於做好本書。 格子盒作室創辦人阿丁

不過丁沒有埋怨，明白人們各有想法心態。只是，繼續待在大公司便無法進步，不如嘗試開自己的出版社。也有朋友擔心，獨立於版是否能維持生活。她說有儲了點錢，足夠出版兩至三本書。

對她而言，獨立出版是跟不同作者合作的方式。有個伯伯，想出一獨解說數學的方式，透過格子盒作室印刷二百幾本書，賣給朋友。她也出版過一本關於帶高齡父母去旅遊的指南，像這種非主流的書籍，在大出版社想都沒門。

「有時覺得，不可以停留在某個階段。獨立出版帶着我成長，讓我嘗試新的東西。」

作者簡介：周家盈

教育及文字工作者，喜歡說故事，也是說書人。香港中文大學新聞與傳播學士，英文應用語言學碩士，副修法語，曾就讀於巴黎第一大學。2013年創辦《Slowdown Town》雜誌，提倡放慢生活節奏，並堅持只出版印刷品。著有《書店日常──香港獨立書店在地行旅》、延續篇《書店現場──香港個性書店訪談札記》。

作者個人網誌：https://chowkaying.com/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「編輯如何透過出版改變世界──香港的格子盒作室」​】

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