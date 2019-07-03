【法律文學女生】知性與感性並重　糅合法律與文學的文字威力

「今天的一句和案例都是為明天的社會變得更美好，人的文字讓你看到善惡的事情」。王曼懿說。

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法律與文學竟然也有關係？「兩者都關乎人。文學探索人類對於符號運用和情感表達，法律探索如何令人類社會運作得更美好。」正在攻讀法律博士的王曼懿（Vanessa Wong）正擔任首屆香港文評大賞2019的項目經理：「雖然這麼近那麼遠的法律跟溫婉有力量的文學看似風馬牛不相及，但其實兩者同樣承擔、安撫人的無奈與失望。」

正在攻讀法律博士的王曼懿（Vanessa Wong）正擔任首屆香港文評大賞2019的項目經理。（攝影：Stephanie Chung）

修讀比較文學碩士的她，為什麼繼而攻讀法律博士？原來動機非常單純：「文學讓我了解到，這個世界有太多不同的面向。這些不同的面向當中，有很多美好，亦有很多不美好。人的價值應為幫助社會上需要幫助的人，改善這個社會不公平不正義的事。人生好像曇花一現，耀眼的都是水月鏡花。」

我們每天都是以有限的生命去追求無限的可能。

在文化界以及商界工作了一段時間，她想我們到底可以做些什麼，去保持社會上現有的美好，以及把社會上的不美好變成美好。「莎士比亞的《馬克白》中『人生不過是行走的影子。』營營役役，街上聽到的都是工作中難以分的黑白。你永遠並不會知道哪句話會何時讓人怦然心動及影響其未來和想法。」

修讀比較文學碩士的她，為什麼繼而攻讀法律博士？（攝影：Stephanie Chung）

每個人的聲音都是有意義。社會需要聲音。不只牽涉政治，一篇文章又好、一樣事物亦好，都需要不同角度。

尖銳的一問，說到底，王曼懿認為文學與法律在現實如何連結起來？她說，法國大文豪雨果（Victor Hugo）的《孤星淚》（又譯悲慘世界），這部作品非常反映事實，亦反映到我們所想像的文學世界。其實在現實並不會不發生，這又可以再聯繫到香港的現況：在患難中仍有盼望。

「思考的過程中，文學當中的批判思考其實能幫助到我修讀法律。」她指出比較文學著重的是一個文本與另一個文本之間關係，「在了解兩者與社會的關係過程當中，你會經過思考，文本於那個時代，和我們現處的時代有什麼不同。正如你從法國哲學家德希達（Jacques Derrida）《贈與死亡》的眼睛來解讀《聖經》『亞伯拉罕獻以撒』的文字。」

她說，法國大文豪雨果（Victor Hugo）的《孤星淚》（又譯悲慘世界），這部作品非常反映事實，亦反映到我們所想像的文學世界。（《孤星淚》劇照）

所以這種思考、比較的過程，聯繫到法律本身：法律有很多原則、觀點，讀案例時，人稱都是某甲、某乙、某丙，很多時大家都以為法律是去人格化。「人好像變得不重要。絕對不是──應用在不同個案上，每一個個案都有其承認事實和具爭議的事實，以及當中所牽涉到的人和事，都是獨特。」王曼懿說這跟評論一樣，「我們需要回看文學家當時的作品處於那個時代。在這個年代再回看，又有什麼不同的觀感。」

文字不只流於言語，是在所說的人和聽的人身上的意義。

那麼，她修讀法律時有什麼最大的改變？文學出乎感性，但處理官司上面需要理性判斷。王曼懿修讀法律的過程，改變了她一些思維，她需要抽離，「如在律師的位置可以如何保護當事人，我師父教我，大律師要無畏無懼保護當事人的權利和利益。打官司，你未必只會帶一個爭拗點上庭，一個議題可能會有幾個論點。」這是因為，那幾個論點孰好孰壞，不是由提出論點的人決定，「法庭上由法官去決定。可能你覺得最弱的論點，法官會認為是最強的（論點）。」她說，這跟文學評論如出一轍。透過評論、提出論述，知道不同的人會就同一個文本（或一個議題）有什麼不同角度觀察。「正如陳國球教授說要鼓勵多元論述，將多種論述並置並觀，集結文化的力量。」

王曼懿說這跟評論一樣，「我們需要回看文學家當時的作品處於那個時代。在這個年代再回看，又有什麼不同的觀感。」（攝影：Stephanie Chung）

問到這位法律博士生，文字或文學賦予她的意義。她特別提到一位敬重仰慕的詩人──羈魂。羈魂原名胡國賢，是活躍於六、七十年代的詩人，他與也斯共同辦文社、詩社，而羈魂的作品陪伴王曼懿在文學成長的過程中，佔了很重的位置。

她特別舉了一首羈魂的詩作〈我們什麼也不是〉，她提到這首詩雖然寫於六、七十年代，但是現代感好重。「胡詩人將很多複雜的情感，用新的方式去表達；同時，好多人都覺得詩不貼地，即是與現實距離好遠，看不明。」但羈魂的詩作能夠反映現實，反映那個時代發生的事，但現在看又不一樣。

問到這位法律博士生，文字或文學賦予她的意義。（拍攝：Stephanie Chung）

王曼懿亦特別提出三本書無論修讀文學還是法律的同學都需要閱讀：俄國文豪杜斯妥也夫斯基（Fyodor Dostoyevsky）的《罪與罰》、卡夫卡（Franz Kafka）的《審判》及哈波．李（Harper Lee）獲得普立茲獎殊榮的《梅岡城故事》。三者共通之處均在探討人的罪與善、道德和法律。

不讓文字無書可放，不讓理據無處可論。

在修讀比較文學時師承區仲桃博士，當她處於任何一個文科畢業生都有的煩惱：「讀文科畢業後可以做什麼？」區博士鼓勵她多嘗試。她就於香港國際文學節負責邀請世界各地作家來演講分享，與不同公司、領事館溝通，希望將文學帶到本地更多的學校，讓更多在地區成長的學生感受文學和文字的力量。當中與其後再師承比較文學系的余麗文博士時，她亦領略到文字可以有很闊的維度，文字可以感性的同時，也可以很理性，「文學評論為理性感性之爭，其實可以相輔相承，用理性角度分析。」

她亦領略到文字可以有很闊的維度，文字可以感性的同時，也可以很理性，「文學評論為理性感性之爭，其實可以相輔相承，用理性角度分析。」（攝影：Stephanie Chung）

也許人在文學和法律中也會看到無奈與期待，質疑何謂公平公正。

她說，「文學如法律一樣，也需要公平公正。我們不應忽視所謂『文學評霸』的問題，為免讓文學評論界失去大量有潛質的評論人，希望給予所有人平等的機會去表達意見。」最初寫《亂世破讀》的評論，機緣巧合下吳美筠博士閱讀過後，或許認為她理性與感性並重，後來聯絡了解下，知道她正攻讀法律博士學位，這樣的優勢下讓她更明白如何擔任公平公正的評審；基於欣賞吳美筠博士對文學的熱情，她亦受到感染，故此願意為香港文學評論出一分力。以文字的力量承擔推進社會利益的義務。正如她存謙卑的心攻讀法律：當律師的意義，就是協助法庭和法官進行公平公正的聆訊。

正如她存謙卑的心攻讀法律：當律師的意義，就是協助法庭和法官進行公平公正的聆訊。（攝影：Stephanie Chung）

我們都有無法言喻的痛，但是每個人都有能力安撫人在絕望的處境。我希望你能相信你那偶爾的一句、觸動人心的一句，這就是文字的維度。

在修畢比較文學碩士後再重新踏上法律專業中的大路，王曼懿面對的壓力是可想而知的大。如果你看到她在你面前，她那堅毅不屈的精神可能會感動你。問到她除了感謝每一位在她身邊出現過的人以外，她特別想感謝一位已經失去聯絡一段時間的很要好的朋友：「我好想多謝胡諾民先生。胡先生作為一位律師，在繁忙的日程裏面，縱然如此，仍然不忘用有力量的文字和言語令我繼續前行。感恩有他陪著我走，他的出現非常珍貴。」

有時候，生命就是如此奇妙，緣分會將很多看似不關連的事物連結起來。法律與文學是一例，你讀到這篇文章，也是一例。

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

作者Facebook專頁：清君說

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【法律文學女生】知性與感性並重 糅合法律與文學的文字威力」​】

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