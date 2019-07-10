【母親的抉擇】工作與孩子兩難全？　醫生媽媽提出五大考慮要點！

編按：人人常說成為人母後都會有「辭去工作，做全職媽媽」的念頭，因為不希望錯過孩子任何一段成長片段。但你可曾想過原來「在職媽媽」的孩子比「全職媽媽」的孩子更獨立，更能掌握社交技巧？

〈我為什麼要做工作媽媽？〉

我很愛我的工作──病理科醫生，以前從未想過生孩子後會辭職。可是，當女兒出生後，我從早到晚看着她可愛的臉，怎麼看也覺得不夠，每天離家上班時，總是萬分捨不得。

我發覺她成長得很快，在我早上上班前是一個樣子，晚上回來好像已經變了另一個模樣。究竟中間發生了什麼事，我真的很想知道。於是，我心裏冒出了「辭去工作，做全職媽媽」的念頭。

可是，當女兒出生後，我從早到晚看着她可愛的臉，怎麼看也覺得不夠，每天離家上班時，總是萬分捨不得。（Gettyimage／視覺中國）

以下是我考慮過的要點：

我不是做家庭主婦的料子

家庭主婦不易做！除了要心靈手巧，精打細算外，還需擁有過人的「管理才能」，無時無刻將家居和親人的大小事務安排得井井有條。

我自小笨手笨腳，是個標準的「家務白癡」；洗碗、洗衣服、摺衣服、打掃和煮食，無一勝任。所謂「上班是人材，下班變蠢材」，說的應該就是我這類。

與其讓家人生活在髒亂之中，自己又長期浸泡在挫敗感中，倒不如捨短取長，把才華發揮在職場上吧！

家庭主婦不易做！除了要心靈手巧，精打細算外，還需擁有過人的「管理才能」，無時無刻將家居和親人的大小事務安排得井井有條。（《月薪嬌妻》劇照）

回饋社會

作為本地畢業的醫生，求學和受訓時期都一定受過政府的資助，到了這個年紀，該是時候運用自己的技能回饋，為社會出分力，人生才沒遺憾。

一般做媽媽的年齡，是25至35歲，正是在職場發揮的黃金時期。年輕時辛勤學習的知識，工作時訓練出來的技能，還有日積月累的經驗和人脈，都是非常寶貴的資源，倘若結婚生子以後就收起不再使用，就真的太浪費了！

一般做媽媽的年齡，是25至35歲，正是在職場發揮的黃金時期。（Gettyimage／視覺中國）

時間脈絡清晰分明

每逢週六日帶完孩子、晚上拖着疲憊不堪的身子上床時，我都深深地大惑不解：「整天馬不停蹄，很忙很累，卻說不上究竟做過什麼！」

你也有這樣的感覺嗎？

當沒有老闆和客戶強迫你準時起床、沒有限期死線催促你完成計劃書，沒有書桌電腦及堆積如山的文件給你壓力，生活就容易變得散亂，日程安排像盤散沙。（在我心目中，必須擁有超乎常人的自律性格，才可做到全職媽媽！）

工作媽媽朝九晚五，一切按照時間表進行，時間的脈絡登時清晰明朗，每分每秒都被盡量善用，成功感也會大增。

工作媽媽朝九晚五，一切按照時間表進行，時間的脈絡登時清晰明朗，每分每秒都被盡量善用，成功感也會大增。（Gettyimage／視覺中國）

保持時尚，減少代溝

一個充滿時尚感，新鮮感，擁有自信和獨立精神的媽媽，是孩子的驕傲。

孩子成長得快，不久之前還是牙牙學語的幼兒，轉眼間就長成有思想，有自主的年輕人，會對社會上各事物好奇與關心。我希望一直待在職場上，經常汲取到新資訊，訓練待人接物之道，思想和生活不至於跟時代脱軌，能夠緊貼孩子的步伐，將來跟成長了的孩子更易溝通。

孩子成長得快，不久之前還是牙牙學語的幼兒，轉眼間就長成有思想，有自主的年輕人，會對社會上各事物好奇與關心。（Gettyimage／視覺中國）

孩子更獨立，有社交能力

近年一個由英國牛津大學與倫敦政治經濟學院的聯合研究，發現媽媽上班的幼兒，比全職媽媽的幼兒：

1.更擅於以說話表達自己

2.具有更佳的社交能力

3.身體行動能力較強

4.自理能力較高

原因不難理解：當媽媽未能在身邊提供無微不至的照顧，幼兒自然要加快成長的步伐；患上「公主病」、「王子病」、「社交能力缺乏症」等的機會，也可能大大降低呢！

《醫生媽媽的時間管理術》

作者：許嫣

責任編輯：周宛媚

出版社：萬里機構出版有限公司