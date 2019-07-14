【難倒佛洛依德的夢】滿腔熱血的我們面對殘酷社會　該何去何從？

在人心惶惶的6月後，港人多年如烏雲般揮之不去、纏繞在身的身分認同問題，再次被放到着眼處討論。人們籍此重新思索自己可以做什麼，心中的某處浮起各自的理念，有的可能一度被捨棄，再拾回。

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以解夢為題的《難倒佛洛依德的夢》，小說雖有懸疑的氣氛，筆者卻在多層迷團間，看到了社會的縮影。透過男主角身為中學教師的視角參加教學會議，眼前同事明顯地分辨到初出茅廬的總是滿腔熱血，老練的則是一副無能為力、甚至置之度外的姿態。無疑，踏入社會不免經歷一番洗禮，職場抑或「成人的世界」，有着五花八門的「潛規則」，令人舉步維艱，猶如生怕踐踏草地上的花朵後千夫所指。多少人抱着理想，又被迫放棄理想，表面說置身自由社會卻多受掣肘，只能屈不能伸。

心中的理念何去何從？應了哥哥（張國榮）在《阿飛正傳》所說的「無腳鳥」般，一直飛，着不了地，可能一出生就已死亡。

心中的理念像張國榮在《阿飛正傳》的無腳鳥般，一直飛卻着不了地。（《阿飛正傳》劇照）

同時，也許是無奈於諸多約束，厭倦了不能控制事情的無力感，或是純粹懶惰，面對問題時，不少人習慣放棄用腦筋思考，滿口都是「隨便」、「無所謂」，輕意把選擇權拱手讓人，跟胡適筆下的「差不多先生」如出一轍。書中提到年輕人由以往會沉迷打機，到現在沉迷看人打機，自己也不用動手，坐在螢幕前看已可，自己「參與」自己生活的部分愈來愈少。流行的一句「認真就輸了」，讓人提不起勁去行動，彷彿有堅持是件錯的事。

法國哲學家笛卡爾（René Descartes）提出的「我思故我在」（拉丁語：Cogito, ergo sum），強調了思考的重要。每個人有不同的想法，亦正正因其相異而形成了獨立的個體，令社會不會單向發展。如果如羊群效應般盲目追隨主流意見是很容易，但到某個位置，你會發現自己失去了自我，被他人的意見充塞，並自相矛盾。人生中會遇到有無數的選擇，胡亂選也許亦沒有損失，但若未經自己思量或出於自己意願，結果又未如理想，往往都是令人最為痛悔的。

人生中會遇到有無數的選擇，胡亂選也許亦沒有損失，但若未經自己思量或出於自己意願，結果又未如理想，往往都是令人最為痛悔的。（《哪一天我們會飛》劇照）

書裏師生的談話，滲透對將來的各種迷惘。對於工作，學生可能早已知曉自己想從事的工作或實現的理念寸步難行，另外寵愛子女的父母或許已替其計劃未來，鋪下之後要走的路。在人生交差點徬徨之際，想更輕鬆地前進乃人之常情，要捨棄容易之路而選崎嶇之道需要勇氣，但路總要一個人走，所得所失也終需自己面對，責無旁貸。

其實，雖然我們不會常把理想掛在口邊，但心裏還是會有一團火。這正是為什麼每當響起Beyond《海闊天空》時，心總是自然一震，深處瞭然「背棄了理想，誰人都可以」，但仍期望「從沒有放棄過心中的理想」，振奮內心。

憑一己之力也許微不足道，但亦至少做想做或應做的事，足矣。

《難倒佛洛依德的夢》

作者：彧文

出版社：天宇科技有限公司

內容提供：雪話

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「何去何從的理想 心中一團火是要熄滅，還是燃起？」​】

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