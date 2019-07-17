【葉靈鳳】為什麼香港叫香港？　香港方物志作者讀書隨筆為你解謎

編按：身為一個香港人，「香港」名字之來源你又知多少？以前外國人意譯為「芬芳的港」其實出於感性的誤解。另外，港澳關係之密切眾所周知，但你可知早在鴉片戰爭前夕，澳門差點代替香港，成為英國殖民地？

《芬芳的港》

「芬芳的港」，是外國人對於「香港」兩字的意譯。有不少外國人，由於在十九世紀的三十年代，到廣東來進行貿易的外國商船，習慣到香港島西端近香港仔處的一條大瀑布入海處取淡水（至今這地方仍稱為「瀑布灣」，瀑布卻因上流水源被截斷，已經枯竭了），遂誤解了「香港」命名的來由，以為是由於水質甘美芬芳而起，遂譯成「芬芳的港」。其實是誤解了。香港的「香」，是由於當年東莞特產的「莞香」由石排灣出口而起，並非由於瀑布灣的水質芬芳。

有不少外國人，由於在十九世紀的三十年代，到廣東來進行貿易的外國商船，習慣到香港島西端近香港仔處的一條大瀑布入海處取淡水，以為是由於水質甘美芬芳而起，遂譯成「芬芳的港」。（資料圖片）

安德科與興頓兩人合著的這本《芬芳的港》（G. B. Endacott and A. Hinton, Fragrant Harbour）是一部香港簡史，本是準備作中學課本用的，篇幅並不多，可是由於編寫的方法很別緻，文字也簡單明瞭，因此倒成了也適合一般人閱讀的一本香港簡史。

本書共分十二章，每章又分成若干小節，各有小題，每章並摘錄有關文獻一題，以見當時對於新涉及的這些事情的輿論和反應，更附以複習用的問題若干。這部香港簡史初看起來好像近於零碎不連貫，其實它已經將這個殖民地的形成經過，它的特徵和發展情況，以及歷年的一些重大事件，全都扼要的介紹給讀者了。

本書附有若干插圖，大都是採取新舊對照方式，表示了香港面貌的變化和發展。

卷末有附錄三篇，一是澳門小史，一是香港的一些有趣味的地方，另一是歷任總督的姓氏和任期。作者在本書卷末附了一篇澳門小史，這不僅因為港澳關係很密切，而是由於在鴉片戰爭的前夜，英國駐華商務監督義律，曾起意想佔領澳門，取葡人的地位而代之，可是這意見不為倫敦所接受，這才退而求其次，向林則徐的繼任者琦善索取香港，因此香港這殖民地的形式，可說是由澳門所促成的。

香港這殖民地的形式，可說是由澳門所促成的。（資料圖片）

附錄第二篇《香港的一些有趣味的地方》，可說是本書內容最有趣的一部分。作者以八十一個小題，敘述了香港、九龍、新界以及離島上的一些古跡建築和古老道路的遺跡等等，這些都是在其他外人所寫的有關香港著作裏很少讀得到的資料。

作者在敘述香港一些街道命名掌故時，很替當時的英國商人攫取了這個殖民地的義律抱不平。因為許多早年次要的人物都在這裏留下了他們的姓名作紀念，唯獨取得香港島的商務監督義律，卻沒有一座山、一條街道，或是一座建築物是用他的名字來命名的。據說今日中環銜接雲咸街，穿過堅道通往羅便臣道的「己連拿利」（俗稱「鐵崗」），本來命名為「義律谷」，後來遭英國商人反對，遂改成了今名。其實，反對他的不僅有當時到中國來貿易的英商，就是維多利亞女王也對他擅自取得香港島曾加以譴責，將他調遣回國，另派砵甸乍爵士來接替。義律可說吃力不討好，難怪《芬芳的港》作者在百年之後要為他抱不平了。

《讀書隨筆》，葉靈鳳著。（三聯書店（香港）有限公司）

《讀書隨筆（三集）》

作者：葉靈鳳

責任編輯：劉汝沁 許正旺

出版社：三聯書店（香港）有限公司