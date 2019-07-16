【兒童科普讀物】儼如小型掌上太空館！　精心設計讓孩子探索宇宙

想探索太空奧秘，除了前往太空科學館或看太空紀錄片外，書本便是最好的選擇。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

由英國祖舒·路易斯（Josh Lewis）繪圖，聯合英國作者兼電視紀錄片製作人湯姆．亞當斯（Tom Adams）新著的兒童科普讀物《漫遊太空立體書》已於今年6月首次推出市面和讀者見面，一解讀者對太空奧秘的疑惑。作者運用他15年來專門從事科學和歷史方面的紀錄片製作經驗，出版一本比一本精彩的兒童科普讀物。以往出版過的作品包括《奇趣大物理》、《奇趣大化學》、《奇趣大生物》和《奇趣科學實驗》等等，內容程度十分適合小朋友和初小學生閱讀，有助讀者掌握各類太空科學知識。

這本新作儼如一座小型的掌上太空館，每一頁都設計了立體場景，配合各種天文知識展現眼前：從地球可見的太陽和月球，到遙遠星系、神秘黑洞、星雲、超新星等太空奇觀一覽無遺，而書中更附有翻翻頁、拉拉頁、轉盤等設計，相信會讓你驚喜萬分。此外，書中也記載了人類探索太空的成就，包括火箭設計、太空衣、太空穿梭機等科技發明，介紹其功能。讀者可藉此書認識著名天文學家，包括伽利略．伽利萊、艾薩克．牛頓、愛德溫．哈勃等偉人，了解他們的事跡，為自己立下未來的太空夢。

這一本科普讀物每一頁都有立體場景，儼如一座小型的掌上太空館。（《星際啟示錄》劇照）

以下內容節錄至《漫遊太空立體書》一書。

太陽系八大行星（此部分一一介紹了各大行星的直徑、結構、環境、與太陽的距離等資訊，內容知識性強。）

太陽系的8顆行星圍繞着太陽公轉，包括4顆內行星：水星、金星、地球和火星，以及4顆外行星：木星、土星、天王星和海王星。除了天王星和海王星外，其餘的行星都可以用肉眼看見。

太陽系八大行星（此部分一一介紹了各大行星的直徑、結構、環境、與太陽的距離等資訊，內容知識性強。）（維基百科太陽系天體列表條目圖片）

火星上的生活（如何打造宜居火星環境，書中亦有詳細記述。）

1、要讓火星變得宜居，我們首先要建造太空基地，讓太空人和科學家可以安全地在火星上生活，並進行火星環境地球化的工作。

2、火星兩極的冰冠含有水分和固態的二氧化碳。如果有小行星墜落在火星並引發爆炸，或是在太空中建造鏡子，把太陽光反射到火星上，便可將這些冰融化。

2.火星兩極的冰冠含有水分和固態的二氧化碳。如果有小行星墜落在火星並引發爆炸，或是在太空中建造鏡子，把太陽光反射到火星上，便可將這些冰融化。（《火星任務》劇照）

3、冰冠中的二氧化碳溶化，會使大氣層變厚，這些溫室氣體會讓火星變得和暖。然後，我們便可以在火星上設立工廠，排放更多溫室氣體，以提升火星的氣溫。

4、我們可以在火星上培育容易生長得生物，例如藻類或地衣。透過光合作用，它們會吸收空氣中的二氧化碳，並釋放出氧氣。當微生物慢慢令土地變得肥沃，我們便可以種植開花植物和樹木。

5、要提升火星的氧氣比例至地球水平，大概需要1000年；在此之前，人類可以建造一些密閉城市來居住，前往火星表面時則需要戴上個人氧氣罩。

人類可以建造一些密閉城市來居住，前往火星表面時則需要戴上個人氧氣罩。（《2001太空漫遊》劇照）

了解完這些太空知識，是不是當即腦洞大開了呢？閱讀科普讀物，立下太空夢想，一起動手探索掌上太空館吧！

由英國祖舒·路易斯（Josh Lewis）繪圖，聯合英國作者兼電視紀錄片製作人湯姆．亞當斯（Tom Adams）新著的兒童科普讀物《漫遊太空立體書》已於今年6月首次推出市面和讀者見面。（《漫遊太空立體書》新雅文化事業有限公司）

《漫遊太空立體書》

作者：湯姆．亞當斯（Tom Adams）

插圖：祖舒．路易斯（Josh Lewis）

譯者：張碧嘉

出版社：新雅文化事業有限公司

內容提供：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【兒童科普讀物】探索太空奧秘從何起？ 看看《漫遊太空立體書》也行！」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）