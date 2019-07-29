【那動人時光】比韓國小鮮肉更吸引　劉松仁曾令萬千少女瘋狂！

《蜜獾記仇》是由在香港土生土長的金成所寫。他在紙媒最輝煌的時期成長，由《東Touch》由漫畫出版記者開始做起，直至1999年更擔任總編輯一任。《東Touch》可說是陪伴了他傳媒生涯中的一大半，但最終還是沒有緣分一輩子走下去。

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這本書是由他日積月累的努力所寫下來的故事，再集結而成一本散文集，當中記錄了不少70、80年代人們的集體回憶。

看這一本書時，它給予我的感覺就像聽一個比我年長很多的人話說當年。而書中其中一個能引起我共鳴的故事是一個有關補鞋的故事。

這本書是由他日積月累的努力所寫下來的故事。（金成Facebook圖片）

當中作者講述自己如何對一雙五、六年前買的鞋愛不釋手，當鞋底爛掉時，寧願找出色的「補鞋佬」修補，也不願買另一對新的鞋。原因很純粹、很簡單，只因現在已經找不到那個款式了。所以寧願花比買新鞋多的錢，都不願把舊鞋扔棄。

久久不願扔棄的一雙舊鞋。（資料圖片）

書中除了記錄他自己的一些故事外，亦記錄了當年一些當紅明星、藝人的故事，又有一種看八卦雜誌的感覺。當中有一篇講述飾演過《溏心風暴》的夏雨的小故事。誰也猜不到當年默默無名的他，竟曾對在武俠劇稱霸的鄭少秋看不順眼。而作者提到他曾在拍《書劍恩仇錄》前苦練轉笛子，但在拍攝時屢次失敗。雖然有點可憐，但想像到他的笨拙樣子，又覺得很有趣。

曾飾演過《溏心風暴》的夏雨。（資料圖片）

現在有不少人會追韓星，覺得他們才算是外貌超群，但原來在作者的年代，劉松仁亦能迷倒一眾女觀眾。談到他，年輕一輩對他的印象只停留於《潛行狙擊》和《名媛望族》，但真正令他聲名鵲起的是《陸小鳳》一劇。雖然他沒有韓星般的雪白肌膚，尖尖的小V臉，更沒有他們的身高，但和當時一線的女星合演時依然相襯。例如他和汪阿姐合演的《京華春夢》、和趙雅芝合演的《刀神》，那個古龍大俠的形象俘虜了不少女觀眾的芳心。

一本香港上代的故事書。（金成Facebook圖片）

在看這一本書時，似是打開了一本香港上代的故事書，你能找到各式各樣的趣事。相信不同年代的讀者閱讀這一本書時也能獲得與別不同的感覺。

內容提供：Ariana Yu

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【蜜獾記仇】萬千少女為劉松仁而瘋狂 比韓國小鮮肉更吸引？！」​】

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