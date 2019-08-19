【盧瑋鑾】小思：城市如何陷落我不知情　如何光復我倒清楚

編按：戰爭是兩國之間的事，但受苦的總是人民，也許平民才是被詛咒的人，注定要承受戰火所帶來的痛苦，以及見證城市的陷落。因此，和平及城市的光復是他們唯一的願景。

一座城市怎樣陷落，我並不知情。

「大清早，炮打起來，由九龍打起來，我們還以為演習呢，誰料，日本仔已在赤柱那邊上岸了。」

「不是在赤柱，在筲箕灣，一直攻到北角，加拿大援兵真沒用，一打就散，我們自己的保衛隊還死拚了一回。」

「總而言之，黑色聖誕日，提心吊膽。夜裡，更恐怖，日本仔先頭部隊都是爛鬼，逐戶拍門，要花姑娘，刺刀閃閃著光。我家隔鄰的小妹，就遭了不幸，她的呼喊聲，我現在還記得。」

每個人說著散碎的零片，我聽了，但並不知情。

張愛玲說一座城市的陷落成全了兩個人的愛戀，我翻著《傾城之戀》，巴炳頓道、淺水灣在戰火中容貌，並不清晰。然後，我再者看了許多城陷前後的資料，沒在文字的海洋裡，但對這座城市怎樣陷落，我似不知情。

一座城市，怎樣光復，我倒算清楚。

八月中旬，那天天氣很熱，母親帶我到中環一個朋友家，為的是甚麼，我忘記了，反正，大人談些甚麼，跟小孩沒關係。傍晚時分，街上傳來吵聲，人在奔走，事不尋常。遣人去打聽，回來說日本仔無條件投降，天皇已經廣播了，晚上會戒嚴。記憶中，當時大人們不是高興——也許他們心裡高興，但局勢未明朗，不敢表現出來。而是十分緊張。母親立刻帶我坐電車回家，在車上，我記得很熱很熱。車到花園道口，有日本憲兵截停了車，呼叫一回，就看見兩個穿黑膠綢唐裝的中年男人，一面抹汗一面垂著頭下車去了，母親說那是日本人，是憲兵叫日本人下車的。那天很熱，我現在仍記得那兩個中年男人面上的汗水亮光。

八月中旬，天皇已經廣播日本仔無條件投降了。（資料圖片）

回到家，鄰里聚在一起，細語低聲說話。那天晚上，好像人人特別早睡。第二天，卻熱鬧起來，街上人特別多。我最難忘，中午，吃了一大碗我從來未吃過的豬油炒飯。戰爭時，米和油都不夠，豬肉更不易買，沒有幾戶人家可吃豬油，不知道母親那天怎樣能買到，就讓家人開懷吃飽。

「和平了！和平了！」街上有人呼喊。母親臉上的歡容是我沒見過的，我不知道甚麼叫和平，她說：「不再打仗了，不落炸彈了，不再炸死人了！」我也很開心，因為我怕炸彈——我差點給炸死，也看過滿街給炸死炸傷的人。父親顯得最興奮，天天往外跑，回來就報告：英軍登陸了、正式受降、降書簽了。……一切好消息，對我來說，都比不上不必再跑警報、不再聽見B-29、不再聽到炸彈聲等等那麼快樂。

一天，父親突然一把拉我往街上跑，原來英軍押解日本戰俘正經過大街。英軍拿著上刺刀的長槍，日本仔列隊慢慢向前走，夾道的中國人，有些破口指罵，有些向他們扔石頭。石頭扔出去，打在日本仔身上，再落在地上，一個英軍走過，就用腳把石頭踢回旁觀人堆中，又有人拾起來，再擲向戰俘行列。石頭每擲出去，人們便歡呼一次，很長的一列隊伍，就在漫罵歡呼中走過。我忘記了隊伍中的日本人有甚麼表情，在紀錄片裡，看見的竟是昂首的多。

英軍在大街押解日本戰俘。（《日落真相》劇照）

「蘿蔔頭，點豉油，點得多，鹹過頭……」我也跟其他小孩子高聲唱著。

三年零八個月，在飢餓和死亡的恐懼中，沒死去的香港人夾道，看戰敗的日本人昂首走過。

《盧瑋鑾文編年選輯》。（三聯書店（香港）有限公司）

以上內容節錄自《盧瑋鑾文編年選輯》

原題為〈城市的光復》，本篇文章題目為編輯所擬。

作者：盧瑋鑾

編者：許迪鏘

出版社：三聯書店（香港）有限公司