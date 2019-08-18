【盧瑋鑾】最好的時代　最壞的時代　有種責任叫讀好歷史

編按：近數月來的香港都被嚴肅的氣氛重重包圍着，有人會因為身邊的朋友不關心社會時事而「Unfriend」他們，並稱他們為「港豬」。而以下盧瑋鑾教授這篇文章告訴大家，成為今時今日的「港豬」，我們自己及老師都責無旁貸。

香港，是一個沒有歷史感的城市！

香港人，「被教導」成為沒有歷史感的市民。「被教導」，是一個生硬而我不喜歡用的詞語，但事實卻非用這詞不可。為了證明上述的說法，必須說一點歷史根源。

香港人，「被教導」成為沒有歷史感的市民。（BBC）

香港的歷史，對英國人來說，是一種忌諱。——通常犯忌的都由於不光彩。舉例說明：許地山在一九四一年三月，為《時報周刊》寫了一篇《香港史地探略》，該文第一部分是「香港割讓經過」，刊出的時候，就給香港政府檢查留問，整段抽起。如果嫌一九四一年距今太遠，不妨說說我唸中學的時代，也就是五十年代末期，中國歷史科，例不必讀鴉片戰爭。如果五十年代還嫌太遠，就說說現在吧！中學中國歷史，據說為了方便教與讀，分成甲乙丙組，丙組是近代部分。又據說許多教師認為丙組太繁太多，施教不易，學生也認為十分難記，應付考試吃力，通常「情願」不選考丙組。於是，香港中學生是在十分情願狀態下，不唸中國近代史。巧妙的策略就在這裡，不是英國殖民地政府——教育政策不讓你們中國人不唸中國近代史，而是，你們自己「情願」不選修中國近代史——我看見過中四學生因不必選讀「中史」而雀躍萬分，也見過中史老師力爭放棄丙組的激動神情。這樣，大家情願，十分好辦。香港人，在非常「合理」情況下，不唸中國近代史，當然也不必知道香港歷史了。

於是，香港中學生是在十分情願狀態下，不唸中國近代史。（資料圖片）

生活在「借來的地方」的人，不必問前因，就漸漸「被教導」成為沒有歷史感，只會拚命向前衝群體，這對於殖民地的統治者來說，實在是非常適意的事。而對於香港人，又好像長久以來，沒有甚麼不妥當。

既然，香港的由來，對英國人來說並不光彩，而香港人不知道歷史，不問根源，就更方便統治，沒有一本香港史，遂成了順理成章的事。香港發展的步伐快，香港人忘記前事也更易。遙遠的故事，我們不必追問了，試去問問現在的中學生，甚麼是「五月風暴」、甚麼是「中文法定運動」、甚麼是「保釣運動」、甚麼是「反貪污、捉葛柏運動」……這一連串距今不遠的香港歷史，看看十來二十歲的香港人有甚麼反應，我們自當明白：「香港是一個沒有歷史感的城市」的意義。

自五六月以來，這種「欠缺」忽然給人察覺了，年輕香港人於一夜之間，察覺了中國的存在、香港的存在，他們要追問，追問那些前塵往事，追問自己和那些事情的關係。這是一個大好時機——衝破這「沒有歷史感」的缺口，真是付出很大代價，我們必須珍惜！

以後的日子，怎樣保存歷史，怎樣讓青年一輩了解歷史、汲取歷史的教訓，怎樣評價歷史，都是非常急切而重要的課題。沒有歷史感的人，最大的特徵是三分鐘熱度。如果我們不掌握這難得的時機，循著已經衝開的缺口，不斷累積深化，日子流逝，一切有血有淚的教訓，一切今天驚心動魄的事迹，很快很快，就會變成一個個簡略而模糊的名詞，甚至，連名詞也不留下，對後一輩人來說，就像甚麼都沒發生過。

以後的日子，怎樣保存歷史，怎樣讓青年一輩了解歷史、汲取歷史的教訓，怎樣評價歷史，都是非常急切而重要的課題。沒有歷史感的人，最大的特徵是三分鐘熱度。（資料圖片）

創造歷史是艱難的，保存公允的歷史是艱難的，了解認識歷史是艱難的，從歷史中汲取教訓而不重蹈覆轍是艱難的，一切舉步艱難，特別對一個長久以來沒有歷史感的城市來說，我們必須付出更大代價——歷史告訴我們：我們已別無選擇！

《盧瑋鑾文編年選輯》。（三聯書店（香港）有限公司）

以上內容節錄自《盧瑋鑾文編年選輯》

作者：盧瑋鑾

編者：許迪鏘

出版社：三聯書店（香港）有限公司