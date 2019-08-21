【Fact Check】判斷事實時需要證據　六大提問助你確定可信度！

編按：常常都說要fact check，但是我們如何判斷真相和事實？假設有醫生跟你說：「吃糞便有益健康」，你會相信嗎？訴諸權威就一定對嗎？希望以下文章能幫助大家建立批判性思考。

可信賴證據為何必要

評估推理的時候，務必記住，有些事實主張的可信度高於其他事實主張。比方有人說：「大部分美國參議員是男性。」這個說法正確，但若換成「做瑜珈可以降低罹患癌症的風險」，就難以肯定真偽了。

由於很難（並非不可能）證明絕對正確或錯誤，所以我們不問是否正確，而是問是否可信。基本上，我們想問的是：「這個信念可以信賴嗎？」支持某主張的證據品質越好、數量越多，越值得信賴，可稱為「事實」機率也越高。

比如說，現有大量證據表明喬治．華盛頓是美國第一任總統。因此，我們可以將這個主張當成事實。但是像「飲用瓶裝水比自來水更安全」這類陳述，就能找到許多相互矛盾的證據，因此不能將它當成事實。主張究竟會被視為觀點、還是事實，最大的區別在於當下有幾分證據。支持某信念的相關證據越多，該信念會變得更像「事實」。

比如說，現有大量證據表明喬治．華盛頓是美國第一任總統。因此，我們可以將這個主張當成事實。（ryanquintal@unsplash）

在判斷溝通內容的說服力之前，需要知道哪些事實主張最可信。如何確定可信度？可以問以下問題：

你有什麼證據？你怎麼知道那是正確的？證據在哪裡？你為什麼相信那件事？你確定那是正確的嗎？你能證明嗎？

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養成不斷問這些問題的習慣，就很有機會成為一流的批判性思考者。問了這些問題之後，發表論述的人就有責任公開立論的理據為何。但凡希望別人覺得自己論述有參考價值的人，都會毫不遲疑地回答這些問題。他們所宣稱的事情如果夠強，一定會想和你分享他們的證據，期望你進而接納他們的結論。

當我們經常問這些問題，會注意到許多信念的證據不充分，沒辦法佐證支持或駁斥結論。比方說，不少證據支持：每隔一天服用阿士匹靈，可以降低罹患心臟病的機率。但是也有其他一些證據駁斥這種說法。碰到這種情況，我們需要判斷優勢證據（preponderance of evidence）何在，以確定事實主張的可信度。

證據來源

何時應該判斷某事實主張可信？以下是最有可能同意某事實主張的三種情況：

一、主張的內容看起來是毫無爭議的一般常識，例如：「舉重可以增進肌肉發達。」

二、該主張是有效論證得出的結論。

三、有好理由充分支持的主張。

本章談的是第三種狀況。要確定證據的適足性，我們就該問：「證據有多好？」回答這個問題之前，還要先問：「我們所說的證據是什麼意思？」

證據是溝通者明白表示的資訊，用以支持或證明事實主張的可信度。指示性論述需要用證據來支持作為事實主張的理由，描述性論述則需要證據來直接支持描述性結論。

主要證據類型：

個人經驗證詞訴諸權威個人觀察案例研究調查類比

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使用得當的話，每一類證據都會是「好證據」。證據有助於支持作者的主張。就像淘金客總會仔細檢視，尋找高品質的礦砂，我們也必須仔細檢視證據，確定其品質。我們想知道：「作者的證據是否充分佐證其主張？」因此，我們評估證據的第一步，是問：「證據有多好？」務必銘記在心：沒有任何證據能像灌籃那樣一擊絕殺，帶來其決定性的結果。永遠都要尋找更好的證據；妄想找齊所有不尋常的證據只會令人受挫。

《看穿假象、理智發聲，從問對問題開始》。（城邦商業周刊）

以上內容節錄自《看穿假象、理智發聲，從問對問題開始》。

作者：M.Neil Browne、Stuart M. Keeley

譯者：羅耀宗、蔡宏明、黃賓星

責任編輯：林昀彤

出版社：城邦商業周刊