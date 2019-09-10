【香港深度遊】一書在手走入香港時光隧道　看盡港島的前世今生

鄭寶鴻先生作為香港歷史愛好者、收藏家，對香港歷史有專家級的認識，每一本著作都把香港的過去盡量完整地記錄下來，成為後人了解以前的香港的寶物。這一次的新書《香港歷史考察之旅﹕港島區》，為讀者整合了七個感受香港歷史的路線，分別有中上環、海旁、中西區半山、西區、金鐘灣仔、東區還有電車遊。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

中學的中國歷史和歷史教科書寫的，都是轟轟烈烈的朝代交替，安史之亂、世界大戰、冷戰……以整個民族或幾個民族作為出發點。說到香港歷史，腦內第一句便是「香港以前是個小漁村」。但其實細至每個社區，甚至幾條街道，都有着各自不同的故事。數十年前的人也許跟你站在同樣的地方，但做着不同的事，看着不同的風景。

要了解某個地區的歷史，到圖書館翻厚厚的地方誌，到檔案處翻查舊報紙、舊照片不是更原汁原味嗎？為什麼要端着書走到現在已今非昔比的街道呢？歷史的細節不會輕易被抹去，街道站牌甚至一幢還沒重建清拆的唐樓，褪色的招牌都在市區重建局的魔爪下求存，在消失前正等待被更多人記錄下來。了解歷史除了回憶當年原貌，更重要的是把不能再見的過去與現在的畫面連繫起來，親眼看到每一處的變遷，才不會把歷史變成只是一份回憶，而是「活起來」與生活共存。

親眼看到每一處的變遷，才不會把歷史變成只是一份回憶，而是「活起來」與生活共存。（Airam_Dato／Unsplash）

此書既然以路線作為切入點介紹香港歷史，書中每一條路線都有前言為讀者略略說明這條路線歷史和附有清晰的地圖，標記着每一個停足點對應的歷史照片。一書在手，彷彿走進了時光隧道。互聯網上有着大量香港的歷史圖片，但作為沒有專門研究香港地區歷史的讀者，一時難以把歷史梳理，和把面目全非的社區和相片對應起來。鄭寶鴻先生在此書把歷史事實、相片整合好，方便讀者。

歷史不一定只能用來背誦、研究和引用來批評現今世界大事，不是學者的我們，從了解每條街道數十年前的樣子，今昔對比之下也能感受到歷史的樂趣。人活在社區，常說自己的根就在這裏，那理應有責任好好了解孕育着根的土壤。不然到了哪都只一個遊子。

香港既然作為前英國殖民地，直到現今還是一個中西文化交融的地方，一直都有大量外國人選擇把他們一半的根種在香港，所以不能不承認香港的歷史不只是屬於香港人的，更不乏對香港有感情的外國人。當年他們為香港著書，令我們得到大量史料的英文書，而現今的香港學者也默默耕耘梳理中英史料。此書的文字部分貼心地中英文兼具，前言與地圖都有提供英文版本，讓對香港故事有興趣的外國人也能走入這條時光隧道。

香港一直不乏為大眾記錄歷史的有心人，有大量有系統有價值的材料等待大家去盡情利用，快點走出家門踏入社區，總會有意想不到的小發現。

香港一直不乏為大眾記錄歷史的有心人，有大量有系統有價值的材料等待大家去盡情利用。（商務印書館（香港）有限公司）

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「把歷史「活起來」 拿起地圖來一個歷史散步遊」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）