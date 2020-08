Coco Chanel的15句態度語錄　衣著只是外殼　時尚從個人思想而生

「我不在乎你怎麼看我,我也不曾在乎過你。」我們愛Coco Chanel,不只愛她的優雅,更愛她對世界的不屑一顧。真正的時尚,是有個人思想,是有生活堅持。在她生日這天,一起回顧 15 句Coco Chanel可可香奈兒態度語錄。

我不做時尚,我就是時尚。 Coco Chanel

Coco Chanel,20 世紀的影響力代表,Chanel 的創始者。(Gettyimages/ Evening Standard )

Coco Chanel,20 世紀的影響力代表,Chanel 的創始者,也是優雅的代名詞。她的高訂時裝品牌 Chanel 在潮流中經典不敗。

她的感情世界精彩,一生未婚;她的設計影響世人,小黑裙與 No.5 香水至今不墜。在Coco Chanel眼中,女人需要解放,停止穿上只為滿足男人的束胸與緊身衣;女人要優雅且有個人思想,因為那是生活必須。

女人還要有顛覆世界的勇氣,去拒絕無聊到不行的老規矩:

當現代時裝之父 Paul Poiret 看見Coco Chanel的小黑裙,問她:「夫人,您做的黑色禮服,是要為誰哀悼?」 她抬頭:「為您,先生。」

在Coco Chanel生日這天,為你整理她的態度語錄。我們愛Coco Chanel,不只愛她的優雅品味,還愛她總是把日子活成了經典,她說女人啊,抬起頭,對這世界的老套陳腐不屑一顧吧。

把自己活得高傲精彩

你只活一次,盡可能讓人生過得精彩。 You live but once; you might as well be amusing.

我不在乎你怎麼看我,我也不曾在乎過你。 I don’t care what you think about me. I don’t think about you at all.

想要不被取代,永遠要活得不一樣。 In order to be irreplaceable, one must always be different.

永遠把自己打扮得像是要見你最討厭的敵人。 Dress like you are going to meet your worst enemy today.

15句Coco Chanel態度語錄,告訴我們衣著永遠只是外殼,真正的時尚從個人思想而生,我們都應該去找到自己的生活態度過活。

