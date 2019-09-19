美國著名民謠《Puff the Magic Dragon》　被指歌頌吸食大麻？

編按：大概「說者無心，聽者有意」這句說話就十分適用於這件事上。小朋友的想法很簡單，亦不懂什麼是大麻，所以自然不會聯想到這歌是描寫吸食藥物。而只有腦子經常有想過關於大麻或吸食藥物的人，才會把聽到的東西自動和自己幻想的東西聯繫起來，成為「暗黑童謠」。

據說《神奇的小龍帕夫》（Puff the Magic Dragon）其實在描述吸食大麻？這是一首歡樂的兒童暢銷曲，由美國民謠團體「彼得、保羅和瑪莉」演出。有人認為，「帕夫」（Puff）諧音指的是吸食藥物、「小傑奇佩伯」（Little Jackie Paper）指的是捲菸紙，「秋霧」指的是大麻的煙霧，而「哈納里」（Honalee）指的是夏威夷的哈納雷（Hanalei），該地以種植大麻出名。不過這個說法，已被所有相關人士嚴厲反駁。

歌曲由美國民謠團體「彼得、保羅和瑪莉」演出。（維基百科條目圖片）

李奧納德。利普敦（Leonard Lipton），在一九五九年寫下後來啟發這首歌的詩詞，他表示受到奧頓．納許（Ogden Nash）《卡斯塔龍的故事》（The Tale of Custard the Dragon）的啟發，內容講述童年到成人的轉變。

作曲家彼特．亞羅（Peter Yarrow）補充：「《帕夫》這首歌寫完時，我根本不知道有迷幻藥……再說有哪個邪惡的王八蛋，會想寫帶有嗑藥訊息的兒歌啊？」

作曲家彼特．亞羅表示，他寫完這歌也不知當中有迷幻藥的信息。（Youtube截圖）

是啊，會有這種人嗎？接下來會有人想要批判他們的第二首暢銷曲《答案在風中飄蕩》（Blowin’in the Wind）嗎？

《書呆子的反抗﹕為什麼你以為對的都是錯的？》（創意市集）

以上內容節錄自《書呆子的反抗﹕為什麼你以為對的都是錯的？》

作者：安卓雅‧芭罕（Andrea Barham）

責任編輯：許瑜珊

出版：創意市集