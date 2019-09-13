【藝術應用】不要把藝術高深化　讓它走入生活成為城市喘息空間

最怕的工作環境是這樣：四面牆，或四邊坐滿人，沒有窗，沒有畫，沒有半點兒創意的擺設，連音樂也沒有，同事之間的談話限於工作。大家不會說：「有沒有看Quentin Tarantino最新的電影？」、「坂本龍一快來香港開演奏會了」、「重修後的香港藝術館太有格」。

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University of Exeter做了一項研究，發現工作地方放了藝術畫作，員工的工作能力可以提升三分之一，他們的Dr Craig Knight說：「藝術品可以讓員工分散一下注意力，休息後再來，對於減壓、滋潤心靈、提高生產力，都有幫助。」

我和很多朋友喜歡發揮「嘴巴分散力」，最好公司有個「輕吃」空間，還放了藝術畫作，那裏有各類飲品、果仁、蛋糕，可以坐下來，讓畫作舒緩眼睛，腦袋把「工作」兩個字踢走，輕輕鬆鬆。如綠茶未夠提神，可以喝咖啡，如咖啡未夠「勁」，便來Redbull吧。

如綠茶未夠提神，可以喝咖啡，如咖啡未夠「勁」，便來Redbull吧。（作者提供）

Deutsche Bank的藝術總監F Hutte這樣說：「辦公地方放藝術作品，當然不會讓人看它一眼，便突然充滿創意，但是看的人受到啟發，從一個思考的層次，看看別人，特別是藝術家們是如何創新的。藝術是一扇窗，在不同經濟和社會狀況下，人類產生各樣的藝術作品。對於我們做生意的，藝術有良性刺激，令我們思考如何創新，回應社會的日新月異。」

許多人覺得藝術是「洪水猛獸」，常看扁自己，說自己不懂藝術，這是錯的。藝術可以高深，也可以簡單，只要有心，找對自己的興趣和層次，聽一首有內涵的流行歌曲，也可以是藝術呀。你看，Beatles的《Yesterday》、Simon & Garfunkel的《The Sound of Silence》、白雪仙的《庵遇》，也變成了藝術作品！

許多人覺得藝術是「洪水猛獸」，常看扁自己，說自己不懂藝術，這是錯的。藝術可以高深，也可以簡單，只要有心，找對自己的興趣和層次，聽一首有內涵的流行歌曲，也可以是藝術呀。（作者提供）

有句話說「藝術不是『另外』，是『再者』」，意思是日常生活，走多一步，增添了藝術，美麗了平凡的一天，便是藝術的真正作用，生命的真正意義。

近年，出現了「藝術食物」（Art Food），把食物弄成藝術品一樣，真的不忍吞掉。我看過日本壽司變成趣致的金銀鯉魚，又看過廚師把青豆湯弄成漂亮的「荷花池」，除了口舌快感，視覺亦得到驚喜。

聽過「藝術旅遊」（Art Tourism） 嗎？我的朋友便安排了一個去「翡冷翠」（哈，即意大利佛羅倫斯）旅行團，報名人數爆滿，去的人不是為了吃喝玩樂，而是參觀博物館、畫廊、藝術工作室 ， 我問：「有人對藝術修補有興趣嗎？」十多年前，我去巴黎，參加了一個導賞團，參觀莫奈（Monet） 的故居和他畫作主題的蓮花池，莫奈對於我，頓時變成「立體」偶像，畢生難忘。

現在，購物中心也出現了藝術商場（Art Mall），營運者說：顧客除了購物，更可以欣賞藝術品，誰說藝術是昂貴和費時的，有一家藝術商場叫K-11，當我去尖沙咀坐地鐵時，會花十分鐘，溜進商場走走，別人出錢，我卻不花分文，便接觸到藝術，別少看那短短的十數分鐘，我的腦袋頓時鬆了一鬆。

別少看那短短的十數分鐘，我的腦袋頓時鬆了一鬆。（作者提供）

外國還有「藝術運動」（Art Sports），例如有一個「藝術馬拉松」，他們的口號是：「當強身健體時，思想同時獲得啟發」。跑步時，可以把任何色彩和創意服飾放諸身上，有些扮成黃瓜、有些穿得像大紅花，沿途，還播着音樂《Chariots of Fire》。

有些做Spa的地方，叫自己「藝術水療」（Art Spa），除了香薰按摩，還掛些畫作、播些音樂，其實沒有什麼特別，噱頭大於一切。我在曼谷見到一家店叫做「Art Massage」，騙人，半點藝術成分都沒有，只是掛一兩幅名畫贗品。

「Art Hotel」（藝術酒店） 倒是真的，作家Lucky Jackson挑選了全球五大藝術酒店，第一位是南非的The Silo Hotel，它完美地把建築、設計、藝術和品味「炒埋一碟」，而且，還和一家當代美術館相連在一起。

服裝界線是最模糊的，有人把服裝叫「可以穿上身的藝術」（Wearable Art）；但是也有人認為服裝只配叫「設計」（Design），不算藝術。

我最難忘傳奇女星章小蕙的一番話，她說：「服裝，比起設計或藝術更利害，它算是人類身體的第二層皮膚。」

為了當義工，差不多每週去醫院一次，香港、九龍、新界的醫院都要去。香港沒有「藝術醫院」（Art Hospital），卻有「藝術在醫院」（Art in Hospital），他們鼓勵醫生、護士、病人畫些東西，或把風景相片，掛在走廊，最難忘的，是葵涌醫院的那些佳作。這些善行，叫「社區藝術」（Community Art），水準不求高，只要畫家們分享了所思所想，見者感動，已功德無量。

服裝界線是最模糊的，有人把服裝叫「可以穿上身的藝術」（Wearable Art）；但是也有人認為服裝只配叫「設計」（Design），不算藝術。（作者提供）

禮記說過：「知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。」強調做人要止住自己的私惡心，才會有追求操守的一種定向，跟着進入無欲的一種安然狀態，思考反省，悟出人生至善的道理。藝術，便有這個引發的功能。

人，有左腦和右腦，左腦控制理性；右腦掌管感性。都市人，左腦用到虧蝕，右腦卻原封不動。有一次，在我工作的地方，團隊犯了些錯誤，大家亂了，我聽着George Winston的美妙樂章，叫《December》，不再慌張，終於有了解決辦法。在美妙的音樂下，人生往往是另一境界。

藝術，便是讓我們在狹隘的香港工作和生活環境，找點時間，看看牆上的畫，或聽聽空氣中的音符，一起天然呆、放放空，讓身體療癒，恢復元氣。（作者提供）

藝術，便是讓我們在狹隘的香港工作和生活環境，找點時間，看看牆上的畫，或聽聽空氣中的音符，一起天然呆、放放空，讓身體療癒，恢復元氣。藝術家Dominic Harris言簡意賅，他說：「Art has historically always been about escape, and we all need is an escape sometimes.」我通過藝術，逃避了自己，也重新尋找找到自己。你呢？

撰文：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「藝術不會「吃人」，讓藝術走入你的工作和生活，改變每一天。」​】

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