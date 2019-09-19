【人性弱點】永遠認為自己是對的偏見傲慢　將導致永無止境的衝突

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如果有人問：「人性中有哪兩大毛病？」最多人回答的第一大毛病毫無疑問會是「自私的」、「貪圖享樂的」；另外的毛病則眾說紛紜，筆者提出「認為自己永遠都是對的」可堪稱人性第二大毛病。人們在日常生活中所產生的痛苦和矛盾衝突來源基本可歸結於以上兩大毛病。

自私、自我中心可說是人生大部分痛苦和矛盾衝突的來源。（Emiliano Vittoriosi/Unsplash）

筆者總結過去十多年來的學習生涯，歸納出一個深刻的結論——「自己的想法不會永遠是對的。」無論是在人際相處還是在學習工作方面都不可能永遠認為自己沒錯。這個老生常談絕非消極之說，它讓筆者學會自省，既然知道自己也有犯錯的時候，便不能一意孤行，不能嚴苛要求其他人時時事事都能做全對。關鍵是從自省中明白包容的必要，以及平衡各方觀點的重要。

情侶間最重要的是包容。（VCG）

情侶之間，如果其中一方總認為自己是對的，那麼問題就大了。畢竟感情的事不是商家常宣稱的「顧客永遠是對的」口號那樣黑白分明。現實中只不過是商家為宣傳公司形象、品牌，而籠絡顧客，討好顧客的伎倆。有哪個售貨員或經紀沒有遇到過幾個荒唐無理的顧客呢？因此，擁有另一半的你，如果下次雙方發生爭吵時，記得不要不承認自己的錯誤或包容接受對方的錯誤。否則，一味地堅持己方永遠是對的，只會在感情道路中埋下「分手」的伏線，後悔已經來不及。

執着於自己是對的，是一種無知；明知自己是錯的，仍固執己見，剛愎自用，更是一種愚癡。現實中前後者都大有人在。這裏以小朋友之間常見的打架為例：起因是A無意中拿了B的玩具玩，B發現後跑去打他，事後大人問B為什麼動手打人，以B的邏輯來說就是「A不問自取，我才打他，我沒有錯。」明理人會替A感到憐憫，而認同B打人是對的就是前文所說的無知之人。

另一實例是：貪官污吏在收受賄款的時候，不會提醒自己「我會因此被判入獄」，更多的是告訴自己「搏一搏，單車變摩托！沒有人會知道的。」擁有這種僥倖心理的人則屬於愚癡之人。

做人要懂得明辨事非，不要盲從。（Createria/Unsplash）

現實也有極端的例子。「傷害別人或殺害生命是錯誤的」，這是常人約定俗成的事理，但是在某些極端異族眼中卻是對的。就如一些傳統封建的國家或地區——中東地區、南亞地區、印度、阿富汗、巴基斯坦等，至今仍存在「名譽殺人」一說。他們以維護家族名聲、清理門戶等理由殺人，將此行為合理化，對常人而言是一件舉世憤怒的行徑，而盲信此一真理的人卻無動於衷，不受良心所責備。

筆者所提的上述例子在於強調明辨是非，以及承認錯失的重要，固執或盲信盲從向來都是於事無補的，理應明察。另外，人性兩大毛病的說法僅僅是一家之言，亦非完全是正確無誤的。

內容提供：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【人性的缺點】人不會永遠是對的 認識自省、明辨是非是關鍵」​】

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