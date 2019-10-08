【世界視覺日】女性眼疾康復率偏低　追本溯源來自性別不平等

每年的10月10日是世界視覺日（World Sight Day），世界視覺日由世界衛生組織、國際防盲組、國際獅子會以及奧比卡等多個志願組織所策劃，旨在推動市民對視覺障礙以及失明的關注。在世界視覺日的當天，不同的志願團體都會舉行公益活動，當中包括義診、視力保健篩檢、社區教育活動和回收舊眼鏡等等。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

在香港，當我們患上眼疾的時候，我們可以選擇到公營醫院或是私營醫院求診，而坊間亦有不少非政府組織支援有視覺障礙的人士，例如香港盲人輔導會和香港失明人協進會。除此之外，政府亦會為四至五歲的學前兒童提供「學前兒童視力普查」服務，確保兒童會有正常的視覺發展。

但是，在地球的另一端，原來有不少人面臨視覺障礙以及失明等問題都是求助無門的。在一些東南亞地區，醫療問題乃受到政局、社會風氣所影響。據奧比斯的統計，全球有1.39億的女性患有眼疾，比男性多出2500萬。在不少發展中國家，很多失明女性因性別差距的問題而受到不公平的對待。

在不少發展中國家，很多失明女性因性別差距的問題而受到不公平的對待。（護曈行動）

性別不平等意味着女性未能得到及時的眼科護理服務，「男主外、女主內」的觀念依然植根於東南亞國家，男性的醫療需求比起女性更受到社會重視。女性地位低使到很多女性往往都未能分配到足夠的財政資源去求診，而在傳統觀念之下，女性往往都會擔當照顧家庭的角色，她們很容易因接觸小孩而感染到砂眼。

砂眼是一種具傳染性且會致盲的疾病，假若病者沒有得到及時的治療，砂眼性倒睫會使睫毛向內翻，最終因刮傷眼球而致盲。砂眼常見於貧困和落後的地區，當一個小孩感染到砂眼後，其照顧者往往都會受感染。據奧比斯的資料顯示，患上砂眼的病人當中有70%都是女性，可見要解決視覺障礙以及失明的問題，性別不平等將會是一個挑戰。

「男主外、女主內」的觀念使很多女性都未能分配到足夠的資源去求診。（護曈行動）

內容提供：喬木

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【世界視覺日】女性較男性更易患眼疾 性別不平等成救援障礙」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）