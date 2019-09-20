【鯰魚效應】人天性懶惰、熱情會冷卻…　三大要訣提高員工生產力

編按：物競天擇，適者生存這個大道理放諸任何一個範疇皆準，有一個「鯰魚效應」的現象，或可幫助各位位處中層及高層的讀者做妥管理，讓我們從下文獲得一些啟發吧。

鯰魚效應：只有競爭才能發展

在一個魚缸裏。放上一條不同類的魚，會讓整個魚缸的魚都充滿活力。因為這個異類會挑起「事端」，讓整個魚缸都充滿不安的氣氛，所以每條魚都必須高度警惕。

古代文豪范仲淹曾說過：「生於憂患，死於安樂。」只有不斷地競爭，才能不斷地發展，如果安於現狀，其結果是讓現狀也不存在。

鯰魚效應也就是這個意思，一個異類，能讓在在奄奄一息的沙丁魚生機勃勃；一個不安分的想法，能讓一個人充滿激情……

只有不斷地競爭，才能不斷地發展，魚如是，人也如是。（johnnyafrica@unsplash）

鯰魚效應及演變

「鯰魚效應」是一種具有激勵作用的神奇效應，它能讓一潭死水「復活」，也能讓一個失去鬥志的人充滿希望……這其中的關鍵因素就是競爭。競爭帶來對抗，對抗讓人們充滿力量。

據說，挪威人捕沙丁魚，抵港時如果魚仍然活着，賣價就會高出許多。所以漁民們千方百計想讓魚活着返港。漁民們想了無數的辦法，想讓沙丁魚活着上岸，但都失敗了，挪威人從深海捕撈的沙丁魚，總是還沒到達岸邊就已經口吐白沫，只有一艘船卻總能帶着活沙丁魚回到港內。直到這艘船的船長死後，人們才發現了其中的秘密：原來船長在沙丁魚槽裏放進了鯰魚。由於鯰魚是沙丁魚的天敵，加上鯰魚來到陌生的環境之後，就不斷地四處遊動，處於「自衛」狀態，它會不斷地追逐沙丁魚。而大量沙丁魚發現多了一個「異己分子」，自然也會緊張起來，加速遊動，激發了其內部的活力，從而活了下來。

在日本北海道地區也有一個類似的故事。北海道盛產一種味道珍奇的鰻魚，那裏的漁民都以捕撈鰻魚為生，但是鰻魚和沙丁魚一樣，生命都比較脆弱，只要一離開深海區，很快就會全部死掉。所以很難將活的鰻魚帶上岸。而有一位老漁民天天出海捕撈鰻魚，他的鰻魚總是能活蹦亂跳的帶上岸。由於活鰻魚的價格要比冷凍的鰻魚貴出一倍，所以沒幾年工夫，這個老漁民就成了遠近聞名的大富翁。雖然周圍的漁民也做着捕魚的生意，但是卻只能維持簡單的溫飽。後來人們慢慢的發現其中的奧秘，原來這個秘訣和挪威漁民的如出一轍，就是在整倉的鰻魚中放進幾條狗魚。

鰻魚不死的秘訣被揭開了，鰻魚與狗魚也是天敵，幾條勢單力薄的狗魚被放到滿倉鰻魚的地方，便開始驚慌地在鰻魚堆裏四處亂竄，這樣一來，整倉死氣沉沉的鰻魚就被「啟動」了。這就是「鯰魚效應」的由來，「鯰魚效應」的道理非常簡單，無非就是人們通過把競爭者放到自己內部，來激發其餘人的鬥志，這其中，競爭就是最關鍵的因素，正是因為競爭，才產生了活力。

流傳故事中的挪威漁夫發現了「鯰魚效應」，為後世帶來啟示。（fredrikohlander@unsplash）

「鯰魚效應」給我們帶來很大的啟發，自從這個秘密被揭開之後，人們開始探索和思考這個效應，並將它運用到各個行業之中，有人總結出以下幾點啟示：

（1）人天生是懶惰的

從人性的角度講，人天生是懶惰的，沒有人天生就是一個勤勞的人。進一步分析，人們發現，凡是那些比較勤勞的人，他們都面臨着比較大的競爭，競爭愈大，人就會愈有幹勁。而那些處在安逸環境之中的人，只會堅持人的天性，愈來愈懶惰。

（2）企業要有人員流動機制

「鯰魚效應」告訴我們人員流動的必要性和重要性，如果一個企業總是由這幾個人在一起工作，那麼工作的幹勁會被流逝的日子所磨滅，如果企業的人員中，總是有新鮮的「血液」補充，那麼激情也會被煥發 。

只有把人放在激烈的競爭環境裏，人的潛能才可能會被激發出來。（campaign_creators@unsplash）

（3）招聘「初生牛犢」來啟動其他員工

「初生牛犢」是一些缺乏工作經驗的員工，他們對企業的事情知道的很少，但他們願意去嘗試，充滿激情，他們不知道什麼是困難，因為他們還沒有在這個企業遇到困難，他們就像「鯰魚」一樣在企業裏遊來游去，他們會對原來的部門產生衝擊，製造出一種緊張氣氛，使全體員工更加勤奮地工作。

「鯰魚效應」是一種具有激勵作用的神奇效應，它能讓一潭死水「復活」，也能讓一個失去鬥志的人充滿希望……這其中的關鍵因素就是競爭。競爭帶來對抗，對抗讓人們充滿力量。

《人生職場不可不知的24個金律》（非凡出版）

以上內容節錄自《人生職場不可不知的24個金律》

作者：蘇豫

出版社：非凡出版