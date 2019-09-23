【怪你過分美麗】忖靚橫行易招禍　三招化解嫉妒變身萬人迷

編按：你的樣子如何，你的日子也必如何？其實人與人之間的相處最重要的還是有技巧，溝通交流得好才是最重要。一起來看看以下故事分享。

Alice的到來，讓辦公室多了一道亮麗的風景。本來就長得出眾的她很愛打扮，每天穿得花枝招展的，又被上司安排了正對自己辦公室的通道位，導致來來往往沖咖啡、複印文件、查看傳真的男同事一下子多了起來。她工作中有點甚麼小問題，總是一呼百應，周圍的男同事彷彿「On Call 36小時」隨時候命。這讓習慣了眾星捧月的Alice很快適應了新的工作環境，工作得心應手，心情愉悅。

因為男同事的殷勤令眾星捧月的Alice很快適應了新的工作環境。（《無法成為野獸的我們》劇照）

不過沒多久，Alice自我感覺良好的狀態就受到了困擾，她陸續感覺到來自部分女同事不太友善的目光，午飯時間女同事們三三兩兩聚在一起有說有笑，只有Alice獨自在座位上吃外賣飯盒。其實這種情況Alice以前在學校也不是沒經歷過，不過她一直奉行我行我素的態度，倒也沒甚麼大礙。但是，後來在某些工作合作上，她也受到女同事故意的怠慢刁難，這讓Alice又急又氣。有幾次因此延誤了上司安排的工作，Alice十分委屈，忍不住就跟上司投訴了相關同事。雖然通過上司的協調，問題最終還是得到了解決，但這樣下來，同事關係更加緊張，上司也婉言讓她自己和同事協調，他也不方便出面幫忙了。

Alice工作盡心盡力，對同事也算有禮有節，只是不太主動跟其他同事，尤事是女同事交流溝通而已。Alice感到既委屈又無奈。

Alice的問題真的如歌詞寫的那樣，「怪你過分美麗」嗎？

奉行我行我素的態度令女同事故意怠慢刁難。（《我瞞結婚了》劇照）

職場秘技

我們前面說，有吸引力的外表會讓人產生好感，但是不要誤會，長得漂亮並不是吸引力的充分條件，也不是必要條件。如果你長得漂亮，那就要學會如何使你的美貌減少「殺傷力」，為自己的吸引力加分，而不是變成人際關係的障礙。

一、最有吸引力的外表，是美得和諧

有吸引力的外表要跟所處環境和諧，要跟人群的審美風格匹配。作為一個公司新人，在一個企業中，就要順應企業的文化和氛圍，才能盡快融入群體，被大家接受，也就是之前說的相似性原則。

比如，在一間時裝設計公司或者廣告公司，員工普遍衣着時尚和個性化，那某個人穿着黑白西裝就顯得不和諧。不是說不能有個性化的另類打扮，只是要看你在公司的級別和資歷。心理學裏有個「級別效應」，就是同樣的事情、同樣的話，不同級別的人做出來說出來，大家的反應和接受程度都不同，這就是現實。所以，作為新人，還是先不要太隨性而為。

要順應企業的文化和氛圍，才能盡快融入群體。﹙《愛·回家之開心速遞》劇照﹚

可能有人會問，在學校為甚麼就不會有這種情況或者沒那麼明顯呢？因為，學生之間不存在太強的協作需要，學生最重要是顧好自己的學業成績，並不存在明顯的級別競爭。而當需要群體共同完成一個任務時，組織者往往都會考慮群體着裝，比如陸運會有「班服」、「隊服」，合唱團有統一表演服，義工團隊也有統一的制服等等，就是要突出團隊形象的一致性，從而讓團隊成員產生一種心理上的凝聚力，對外給人以團結和諧的整體形象。

統一的制服是要突出團隊形象的一致性。（《教束》劇照）

二、良好的人際關係源於互動

Alice因為潛意識的優越感而表現出來的小傲嬌，不注重與同事之間的互動交流，也是導致在群體中被排斥的原因。群體中的關係，最重要的正是互動。所謂群體的定義就是兩個或更多互動並相互影響的人；所有的群體都有一個共同點：群體成員間存在互動。人與人之間，只有通過多接觸交流，才能使彼此關係融洽，也就是吸引力原則裏的接近性。

在學校，關係最好的一般是「同桌」，至於工作環境中坐得比較靠近的同事，關係也相對熟絡親近一些，這是具有普通性的規律，接近產生好感和喜愛。對於位置相對較遠的合作部門同事怎麼辦？那就多走動，到處閒聊一兩句，才能維繫良好的感情關係。

只有通過多接觸交流，才能使彼此關係融洽。（Gettyimages／視覺中國）

三、遵循人際關係回報原則，化解嫉妒

Alice還犯了一個大部分職場新人都會犯的錯誤，就是「告訴上司」。剛進入社會的學生在公司遇到或大或小問題，往往想到的是找上司幫助，這是從學校延續下來的習慣。而在職場中的人際關係是非常現實的，就是任何關係都存在回報的預期和對等性，雙方的付出和回報對等，關係就會持久維繫。如果一有困難就找上司，會讓上司對自己產生「麻煩人物」的印象，長此以往，勢必影響合作關係。

導致Alice陷入委屈苦惱的是她對自己缺乏客觀評估。當然，這不是Alice獨有的問題。人在對自我評估時普遍存在心理學所說的「自利性偏差」（Self-serving Bias），就是遇到問題時，總是傾向把好的結歸因為自己的努力或能力，不好的結果歸究為客觀環境或別的原因。反正千錯萬錯都是社會的錯。所以，漂亮的女生一般在人際關係遇到障礙時，首先歸因為別人的嫉妒，而不自我反省。漂亮遭到嫉妒也可能是原因之一，但一個職場達人應該讓自己有能力弱化嫉妒，甚至化敵為友。

職場新人都會犯的錯誤就是「告訴上司」。（《我要準時放工》劇照）

怎麼化解？這就先要了解嫉妒情緒產生的原因：首先個人具有強烈的欲望，而別人實現了，便產生了自己達不到而憎恨別人的激烈情感；其次，這可能出於「攀比心理」（Mind of Rivaly）。

攀比心理往往發生在同事、同行、同學、同齡、同性之間，如距離我們生活比較遠的名人或地位不同的人，一般就不會存在攀比，因為距離讓類比性減弱。所以，要消除或減弱別人的嫉妒，短期來說，可在對方介意而又不如你的方面適當示弱，給予讚美和安撫，例如對方外貌不如你，你可以誇你氣質好，性格好，或者身材比你高挑、牙齒比你白、頭髮比你柔順等等。長期來說，就是讓自己盡快逃離此處境，讓自己在各方面更強大。當成長到與嫉妒者不在同一水平線時，嫉妒也就自然消失了。

TIPS：長得美不是你的錯，但因持「美」自傲而影響了人際關係，就是你的錯了。

《職場女生の50個生存指南》封面。（非凡出版）

以上內容節錄自《職場女生の50個生存指南》

作者：陳艷霞

責任編輯：朱嘉敏

出版：非凡出版