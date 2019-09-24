【職場新鮮人】新入職別急於表現變爛好人　做好期望管理更有利

編按：作為職場新人，尚未學懂拒絕技巧，又期望做好份工，很容易掉落陷阱。別總是做爛好人，以下兩招策略應該能夠幫助大家改善表現，加強與同事的溝通合作。

Emma很珍惜這份工作，也很期待可以在這間理想的公司一展所長。

剛剛上班的頭幾天，主管讓Emma先看看資料，熟悉業務，所以Emma覺得工作還是比較輕鬆，就主動幫同事們做複印、打文件之類的雜事。很快就跟大家熟絡起來了，辦公室也經常聽到大家「Emma，幫忙打電話訂下午茶」，「Emma，幫忙去財務部問問客戶的款到賬沒」，「Emma，幫忙寄個快遞」之類的聲音。Emma都是來者不拒，笑呵呵地辦了。Emma儼然成為了大家心目中的「童子軍」，日行一善。

Emma對所有請求都是來者不拒，這令到後來的她陷於險境。（《無法成為野獸的我們》劇照）

Emma學習能力強，加上職務正是她大學時的主修，工作很快就上手了。主管開始嘗試讓Emma獨立做項目分析報告，Emma非常開心，終於可以施展自己的才幹了。隨着工作的開展，Emma也開始忙碌起來，對於同事們要幫忙的雜務，有時因為趕工作進度而拒絕了。

因為工作勤奮，遵守公司紀律，同事關係良好，Emma順利通過了試用期。但是，同事之間卻開始傳出對Emma的微詞。「你看，一過試用期就露出原形了，一開始只是博表現……」、「原來是裝的，我就說怎麼那麼好人」、「唉，現在的年青人哪有這麼生性的」……

大家的非議讓Emma很受打擊，工作情緒也低落下來。

大家的非議讓Emma工作情緒也低落下來。（《我們與惡的距離》劇照）

職場秘技

初入職場的新人，給同事的第一印象很重要，這就是心理學上講的「首因效應」（Primacy Effect）。我們對某個人最初的印象，往往在心理上容易形成思維定勢（Thinking Set），從而影響到對這個人日後行為的理解和評價。良好的第一印象有助於別人對自己形成正向的評價慣性，但關鍵在於掌握度，為自己日後的發展留下迴旋餘地。

一、可以做好人，但要有底線

職場新人在最初工作時，為博取上司和同事的認可，以圖盡快被大家接受，往往急於表現而「過火」。心理學家阿倫森總結的「阿倫森效應」對職場新人很有幫助，理論指出人們大都喜歡那些對自己表示讚賞的態度或行為不斷增加的人或事，而反感上述行為不斷減少的人或事。阿倫森效應提醒我們，在日常生活和工作中，應盡量避免由於自己表現與之前有落差，而造成他人對自己印象不良的逆轉。簡單說，就是人們只能接受你愈做愈好，愈做愈多，一旦反過來，不但前面的努力會前功盡廢，還會有反效果。

人們只能接受你愈做愈好，愈做愈多。（Gettyimages／視覺中國）

有個廣泛流傳的故事，很好地闡釋了「阿倫森效應」。乞丐每天固定在同一地點行乞，一位年青人每天上班經過這條路，都會出於憐憫扔下五元。剛開始，乞丐對於年青人的慷慨感到欣喜又感激，每次年青人扔下錢，乞丐都躬身表示謝意。日復一日，乞丐也習以為常了。這天，年青人照常經過，往碗裏扔下一塊錢。乞丐震驚了，把年青人喊停問：「為甚麼不是五元？」年青人略帶羞澀地說：「因為我結婚了，需要錢養妻活兒。」乞丐生氣地說：「你怎麼能用我的錢去養別人？」

日常生活中也不乏這樣的例子。一個人們眼中有求必應的「大好人」，如果某次拒絕了別人的請求，對方就會因為這個結果與預期不符而反感。反之，一個平日好逸惡勞的人，某天因為心情好偶然幫別人做了件舉手之勞的事，對方就會覺得這個人對自己特別好而對他讚譽有加。

一個平日好逸惡勞的人某天偶然幫別人做了件事，對方就會對他讚譽有加。（Gettyimages／視覺中國）

二、降低期望，先抑後揚

Emma一開始的表現讓大家產生了超出預期的第一印象，所以紛紛對Emma大力稱讚。受到同事們認可和喜愛的Emma當然是感覺飄飄然的，於是更加積極，即使不屬於自己份內的工作也愈攬愈多。這樣，同事們對Emma的表現就在心裏定下高標準、高期待，等於給Emma貼上了「大好人」的標籤。隨着工作步入正軌，Emma難以保持原來「樂於助人」的狀態，大家就覺得Emma表現愈來愈差，開始是感到失望，繼而開始懷疑之前的表現都是偽裝的。

隨着大家對自己評價的下降，Emma有了挫折感，更加影響了工作積極性。這個時候如果自我認知調節不當，就很容易陷入惡性循環，最極端的狀況就是我們常說的「自暴自棄」。

自我認知調節不當就很容易陷入惡性循環，「自暴自棄」。（《逃避可恥但有用》劇照）

所以，對於職場新人，根據阿倫森效應，不妨採取「先抑後揚」的策略。即先不急於把自己放到一個高於正常水平線上的標準，而是在日後的工作和交往中不斷顯露自己的能力和友善，抓住機會偶爾露一手會更有「驚豔」的效果。

TIPS：職場是場馬拉松，掌握節奏很重要。一開始在某方面「用力過猛」，一旦被貼上標籤，往後的路就難走了。

《職場女生の50個生存指南》封面。（非凡出版）

以上內容節錄自《職場女生の50個生存指南》

作者：陳艷霞

責任編輯：朱嘉敏

出版：非凡出版

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