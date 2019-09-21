【職場求生術】被老油條無理暗寸針對　一句說話輕鬆化危為機！

編按：老油條心底裏其實是害怕年輕一輩會取代他們在公司的地位，既然不能改變他們的想法，那不如改變自己的心態，冷處理他們對自己的偏見和針對行為吧！

隨着阿恩在部門主持的工作愈來愈多，主管也愈來愈放手讓她獨自處理很多日常事務，自己就把重心放在出差發展業務了。可是，阿恩在對待常事物方面並不是一帆風順的。

最近，每次阿恩主持部門週會或項目討論會，總會出現一個不和諧聲音。無論阿恩的觀點是什麼，他都會唱反調。不和諧聲音出自一位同事──強哥，強哥在公司工作了近十年，因為經驗豐富，跟客戶關係也熟，曾經也對部門業績有貢獻。可是因為學歷不高，對新技能又缺乏學習動力，比如電腦上很多辦公軟件都不懂操作，最多只會用電郵，所以主管認為他沒有發展空間，他自己雖然也知道，但看着新進的年青人快速上位，心裏總是酸溜溜的。

最近每次阿恩主持的會議都總會出現一個不和諧聲音。（Gettyimages／視覺中國）

阿恩開始考慮到強哥是一位資深的老同事，也算是前輩，所以對他的話也採取容忍的態度，想着讓他宣泄一下，可能慢慢就好了。可是，他的態度愈來愈明顯，不但影響到會議的效率，還引起一兩個其他員工的嬉笑附和，看到有人和應，他就更得意了。後來強哥發展到平時在辦公室也怪言怪語。

阿恩曾私下找他誠懇的談過話，對方的態度依然沒有實質性改善。有一次在會議上，阿恩終於忍無可忍地發火了，對於阿恩的生氣反應，他只是怪笑着看着阿恩，還得意地蹺着二郎腿抖動着。會後，阿恩愈來愈生氣，可是一時對這個軟硬不吃的老油條又毫無辦法，也不想打擾出差在外的主管。

看到阿恩生氣便得意地蹺着二郎腿抖動着。（Gettyimages／視覺中國）

職場秘技

哪裏有偏見，哪裏就有敵意。偏見無處不在，只要有差異，就會引發偏見。存在於辦公室的偏見多數體現在性別、級別、資歷等方面。

老油條看不起職場新人，自然容易引發敵意。敵意又引發攻擊行為。包括對人的身心產生困擾的言語，不敬的姿態等都屬於攻擊行為。目的之一是宣泄情緒，還有就是引起大家對自己的重視，獲得存在感。不過，只要了解這背後的原因就好辦了，下面我們談談應對的辦法。

老油條看不起職場新人，自然容易引發敵意。（《沉默》劇照）

一、把矛頭指回對方

曾經流行過一種關於通過攻擊行為來宣泄受壓抑的情緒的觀點，受到不少人包括企業管理者的支持。所以一度出現不少企業紛紛嘗試設立專門場所，提供上司頭像的發泡膠模型或者沙包等供員工發泄壓抑情緒，目的是期望通過這些宣泄消耗他們的攻擊能量。而事實證明，這種直接粗暴的宣泄方式不僅不能消解員工的不良情緒，反而強化了。但就如心理學家指出的：通過發泄來減少憤怒情緒，如同火上澆油。

那不能宣泄怎麼辦？難道要生悶氣嗎？當然不是，生悶氣實質還是在頭腦中反覆發着牢騷。有效的方法是讓對方情緒的焦點移回到自己身上，就是把對「你」的指責引導回關注他自身的情緒上，變成反思「我」的感受，比如「我很憤怒」或者「我很不平衡」之類。

那直接對應阿恩的案例，我們建議這樣處理，當強哥發難的時候，如果出現言語或情緒特別激動，可以用平靜關切的語氣問：「強哥，沒事吧？今天心情好像不太好呢？」或者是：「強哥，為什麼你對這點這麼激動呢？」類似的問題，可以把焦點由強哥對阿恩的針對，轉移到關注強哥個人情緒上，矛盾的性質就巧妙地改變了。即使不能一下子壓制下去，但也阻斷了對方繼續沿着原來方向發揮下去的機會。

不直接回應老油條的針對，而是以親切語氣關心他情緒問題，既能先入為主地讓同事知道，他是出於情緒發洩，與公事無關，令自己立於不敗之地。（《我要準時下班》劇照）

二、不關注，不重視，攻擊行為就失去了意義

前面說過，攻擊行為常常是為了引起重視，獲得存在感。例如恐怖組織發起的破壞性事件通常選擇在中心城市或具有標誌性的地標，就是為了引起最大化的關注。某些人把自己虐殺動物的自拍短片發到網絡上，也是為了引起關注。當得到了預期或超出預期的關注，這類行為便得到鼓勵，往往愈演愈烈。而更惡劣的是，持續下去會激發起周圍人們的情緒，使影響蔓延開來。

同理，對於老油條的行為，如果只是有點干擾，還不構成對工作的實質影響，就完全可以無視他。可以不讓他參與的就不讓他參與，參與了也盡量不給他發言機會，即使他主動發言也採取忽略態度。總之，就是無視他。這樣，持續一段時間後，他不但達不到想要的重視，反而會有失落感。行為得不到鼓勵，自然慢慢就會弱化。

工作時持續無視他，自然能令行為弱化。（《我要準時下班》劇照）

三、適時尋求幫助，化敵為友

我們說，嬴了對手不難，化敵為友，嬴了友誼才是最高境界。尤其在職場上，大家低頭不見抬頭見，同事間還是以爭取團結合作為上。通過以上兩方面，「老油條」的攻勢基本得到控制。這個時間適時給予對方關注和示好，或讓對方給予工作上的幫助，無異於向他伸出一根「救命稻草」啊。

TIPS：很多時候對別人的攻擊行為是為了獲得存在感。這種行為愈得到重視，就愈強化。

《職場女生の50個生存指南》封面。（非凡出版）

以上內容節錄自《職場女生の50個生存指南》

作者：陳艷霞

責任編輯：朱嘉敏

出版：非凡出版