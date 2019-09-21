【補健食品】龜苓膏具清熱解毒除濕之效　這些狀況的人不宜食用

龜苓膏這個名字相信對大家一點都不陌生，這碗黑黑的啫喱，加一點點的糖漿，攪拌一起食用，苦中帶甜，也算是夏天的涼品。相傳最初是專門供奉給皇帝食用的名貴藥膳珍品，它經由多種藥材煎煉而成，藥方再慢慢流傳至坊間造福人民。

市面上常見的龜苓膏的主要成份有龜板和土茯苓，但不同的生產商或老字號涼茶店的龜苓膏均有其獨門秘方，會添加不同的中藥材成份及份量，有些加入18 種以上不同中藥材，如生地、金銀花、荊芥、白鮮皮等。不同的中藥材和其成份比例，也會影響整個龜苓膏的功效和服用者的反應。

龜苓膏中的龜板屬寒性，有一定的清熱作用，其作用為滋陰潛陽，滋補肝腎陰，消退因陰虛而出現手心腳底熱、經常口渴、小便黃等內熱不適的症狀，所以適合因陰虛而出現一些體內熱症不適的人士。另有益腎健骨的作用，中醫角度認為補腎同時也能補骨，現在也有不少中醫理論、實驗研究和臨床研究也表明骨質疏鬆的病因之一為腎虛。這樣一看，龜板的好處很多，但仍需注意的是現代藥理研究指出，龜板對子宮有興奮作用，加強收縮，所以孕婦、經痛者及月經期間都不宜食用。因性質寒涼，所以脾胃虛寒的人士，即如你的舌頭邊緣出現齒痕、食慾差、容易腹脹腹痛、大便稀爛也不建議使用。

而龜苓膏中的土茯苓，有解毒除濕作用，中醫藥角度認為對因濕毒而引起的皮膚問題如瘡瘍、濕疹及女性白帶偏多有舒緩功用，現時也有藥理研究指出土茯苓所指的通利關節作用，對於痛風有幫助，具有抗痛風及降尿酸的藥理作用，土茯苓對黃嘌呤氧化酶（XOD）有抑制作用，能抑制尿酸形成，從而降低血中尿酸含量及落新婦苷（Astilbin）成份，有利尿和鎮痛作用。

龜苓膏中的龜板屬寒性，有一定的清熱作用，其作用為滋陰潛陽，滋補肝腎陰，消退因陰虛而出現手心腳底熱、經常口渴、小便黃等內熱不適的症狀，所以適合因陰虛而出現一些體內熱症不適的人士。（VCG）

如果在龜苓膏添加生地黃，有加強龜板滋陰、清解內熱的作用。添加金銀花、荊芥能增加疏散表面風邪作用，中醫藥角度認為有舒緩因風邪而引起的皮膚問題如痕癢，金銀花更加強土茯苓中的解毒作用。加入白鮮皮則能加強土茯苓除濕和解毒作用。

龜苓膏屬偏寒涼的食品，適合容易感到手心腳底發熱、經常口渴、小便黃的陰虛虛熱症狀，同時身體出現因風、毒、濕邪而引發的皮膚問題，如瘡痘、濕疹等問題的人士。如果有以上問題，但脾胃屬虛寒、體質較弱、容易肚瀉、月經期間、容易經痛、孕婦都不建議服用。

但為了配合體質較虛弱及偏寒的人士服用，市面有些龜苓膏會加入靈芝、黃芪、人參、花旗參、鹿角等等的補益藥，以加強治標及固本的作用。靈芝性質平和，能增加補氣益血的作用。而花旗參的性質偏寒，能加強清熱作用和增加補氣養陰的作用。人參和黃芪性質偏溫，能中和龜苓膏偏寒性質。人參能增加補脾肺的作用，大補身體的元氣。黃芪能補肺衛氣，從而穩定汗液分泌，增強自身疫力，幫助容易感冒的人士，其次能加快瘡痘排膿及消退，盡快收復皮膚至健康水平。鹿角藥性偏溫，可以中和龜苓膏偏寒性質，又能溫腎陽，有舒緩女士容易怕寒、手腳冰冷、腰冷痛的問題，同時對於皮膚有活血怯瘀的作用，能改善微循環，有助減淡瘡痘印等色素沉着的問題。

但為了配合體質較虛弱及偏寒的人士服用，市面有些龜苓膏會加入靈芝、黃芪、人參、花旗參、鹿角等等的補益藥，以加強治標及固本的作用。（gettyimage/視覺中國）

加入補益藥的龜苓膏，藥性較平和，適合體虛及體質偏寒的人士，同時身體出現因熱、毒、濕邪而引發的皮膚問題，如瘡痘、濕疹等問題人士。但要注意因有補益藥成份，從中醫藥角度，有表症期間服用補益藥，會使病邪困於體內，難以康復，所以如感覺到有感冒先兆及正在感冒的人士，都不建議服用。

以上內容節錄自《食得有理：選擇良藥之秘本》

作者：黃願瑾

出版：天地圖書