殺人才能活下去　你的選擇是？　第一身描述戰爭無情更顯和平可貴

編按：諾貝爾文學獎乃每年文壇盛事，當中獲獎作品意義深遠，價值非凡。以下這篇書評便談及2015年諾貝爾文學獎作品：《鋅皮娃娃兵：聆聽死亡的聲音》，從戰爭無情反思和平世界的可貴。

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最可怕的感覺是麻木。這是一本以第一人稱角度重新描寫及收錄了上百篇戰爭中的真人真事，當中包括不同立場與身分的受害者。作者多年間收集了人們口中的歷史真相，再予以重現。

有多少人不曾聽過戰爭中「加害者」角色的自我概述？（Pexels）

很悲傷的一本書，閱讀時不禁反覆思考戰爭的禍害，多個上場灑血的士兵回國後不獲重視甚至被歧視，為國捐軀的洗腦式教育驅使人自願送命，在兒女被送命前父母無力阻止，兒女為免其父母擔心，在往來的書信中把阿富汗的生活描寫得極其美麗……此刻身處和平社會的我們根本無法想像那種傷痛與殘酷，但透過書中第一人稱的寫法，感情真情流露。

背井離鄉的士兵背負使命，「被洗腦」要為國捐軀。（Pexels）

戰爭的殺戮會使人日益麻木，那種麻木比受傷流血的恐怖更為恐怖，最悲哀是當時若想在戰場存活，選擇麻木似乎是唯一的保命方法。這本書很厚，在看頭三分一時，我感到非常衝擊，但當看到第三部分時，當中描寫的恐怖情景，似乎在早前已看過太多不同描述而有了心理準備，突然覺得自己或許都開始麻木了，打了個冷抖。

如果只有殺人自己才能存活，你會下手嗎？

戰後的創傷後遺症，或是身體上的殘缺影響了大量人民的生活，無法回到正常社交的人比比皆是，令人不禁慨嘆上天的不公平。這些懷着滿腔熱血的人，發光的時刻就像點亮的蠟燭一樣短暫，融化後卻仿佛只剩一堆殘骸。戰爭時國家向外宣佈的是一面倒的好事，不願承認自己的弱勢，令戰爭中的士兵在各方面過着條件極差的生活及醫療水平，同時更造成假象，令士兵回國後的付出不被他人所見，甚至被唾棄。

有數據顯示，平均每天有22個退伍軍人自殺。（資料圖片）

本書出版後引來極大爭議，當初提供自身故事的受害者甚至起訴作者，指其內容不實或因出版內容令其子女失去愛國光環而感到受辱，本書最後記載了部分上庭記錄。有人覺得作者以消費受害者故事而賺錢從中得益，無可否認，由於作者收集故事後以第一人稱重寫，內容必定更加煽情，但試問如果沒有這樣的作者，生活在幸福和平社會的人又如何窺看到受害者的心境和戰爭帶來的連鎖關係呢？

很老套地說，看完本書最大的想法仍是──但願世界和平。

《鋅皮娃娃兵：聆聽死亡的聲音》的書封。（貓頭鷹出版）

作者簡介：Momo Leung

擅長奇幻細緻風格的本地插畫師，熱愛藝術創作，喜愛繪畫也熱愛文字，閒時會寫作分享讀書心得與生活日常。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《鋅皮娃娃兵：聆聽死亡的聲音》讀後感：最可怕的感覺是麻木」​】

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