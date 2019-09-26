【讀者創作】靈異怪奇極短篇：我們冥婚吧

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我有一個拍拖七年的女朋友，但自從三年前，我去外國讀書之後，對她的感情慢慢轉淡。

我有一個拍拖七年的女朋友。（gettyimage/視覺中國）

就算多愛她，多想念她，但我需要別人陪伴的時候，她卻不在我身旁。

所以我交了新女朋友。

曾多次跟她說分手，但她還是活在自己的世界，深信我畢業後就會回香港娶她。

終於，今年我便畢業，決定留在當地工作，不回香港了。她知道後一直不停發訊息、打電話糾纏着我。

她知道後一直不停發訊息、打電話糾纏着我。（gettyimage/視覺中國）

今晚夜深，我跟同學們喝完酒回宿舍，她竟然穿着婚紗在宿舍前等着我！

我被嚇了一跳，圍觀的同學們紛紛嘲笑我。

「我漂亮嗎，是不是很驚喜啊？」她笑着上前抱着我。

她使我當眾丟架，我氣衝衝地把她推開說：「我們已經分手了，請你不要再纏着我！」

她知道後一直不停發訊息、打電話糾纏着我。（《失戀33天》劇照）

她不停搖頭流着淚說，「你一定要跟我結婚的！我等了你七年！最寶貴的七年青春呀！」

我於心有愧，不知怎樣面對她，只有拋下在地上掩臉痛哭的她去同學家暫住一晚。

翌日早上我被我媽的長途電話吵醒，說出大事了，女朋友剛剛跳樓自殺死了，叫我立刻回香港。

我驚訝地說，「怎麼可能！她幾個小時前還到我宿舍前等我呢！」

這裏跟香港相隔十幾小時航程呢……媽媽陰沉地說：「是穿着婚紗嗎？」

我出奇地問：「你怎知道的？」

媽媽嘆口氣說，「她跳樓時，就是穿着婚紗……」

「她跳樓時，就是穿着婚紗……」（《9路冥婚》劇照）

我嚇得把電話都掉落在地上，那在宿舍門前的她是……

十幾小時後，我回到香港。由於遺書說是因爲我拋棄她，才會自殺的，所以她父母堅持我一定要到她遺體前謝罪。

他們叫我先上她家把我的東西先帶走，我唯有硬着頭皮來到她家。

一進門，竟發現全屋的佈置就像結婚會場一樣！

全屋的佈置就像結婚會場一樣。（《9路冥婚》劇照）

她爸媽端坐在她的遺照前，前面有一口白色的棺材。其他家屬全都盛裝坐在旁邊。

我覺得氣氛不對想轉身離去，怎知道被兩個家屬捉住，迫我跪在她的靈柩前。

「歡迎大家今日到場見證，小女結婚的大喜日子。」她爸爸站起身來凝重地說。

「慢着！世伯……嗚……」我話未說完，就被膠紙封着嘴巴，被膠帶綁着雙手雙腳。

「大家都知道，小女是因為太想跟這個負心男人結婚才會自殺的，所以今日想圓了她的遺願。」她媽媽哭泣着說。

「把他放進棺材裏！」她爸爸大聲叫着。

我激烈地反抗，但都沒有作用。

我被抬到棺材上面，看着婚紗下她被撞得支離破碎的屍體，失去了半邊臉孔，僅餘的那邊臉上化着濃妝在瞪眼看着我！

她僅餘的那邊臉上化着濃妝在瞪眼看着我！（《9路冥婚》劇照）

「唔！唔！」我被嚇哭起來，用盡最後的氣力掙扎。

我被臉貼着臉地放在她身上，濃烈的血腥味混和着屍臭味，令我驚嚇得失禁起來。

她暗淡無光的眼晴忽然眨了眨，高興地說，「嘻，你終於回來我身邊了……」

「嘻，你終於回來我身邊了……」（《9路冥婚》劇照）

作者：睜開雙眼做場夢

作者Instagram：open.your.eyes.dreaming

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「靈異怪奇極短篇 · 我們冥婚吧」​】

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