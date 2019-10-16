【FOMO】無時無刻刷新手機通知？　你可能患上了「錯失恐懼症」

不知道大家在日常生活中，是否每過一段很短的時間，就一定要瀏覽一下社交媒體，留意朋友的動態和不同的帖文，生怕錯過了任何最近消息，如果是的話，那你可以患上了錯失恐懼症。

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「錯失恐懼症」，英文名是Fear of Missing Out（FOMO）。在2004年時，由作家Patrick J. McGinnis提出，意思是人們因為害怕和擔心會錯過朋友的生活近況而感到焦慮、煩躁和沮喪，因此頻密地每隔一小段時間就會刷新社交媒體，以確定自己沒有錯過任何東西。

錯失恐懼症，英文名是Fear of Missing Out（FOMO），在2004年時，由作家Patrick J. McGinnis提出。（Melanie Wasser/Unsplash）

錯失恐懼症雖然名為「症」，但其實它不止是一種病，而是一種剝奪的過程。錯失恐懼症剝奪了人對自身經歷的滿足感，因為患者總是覺得自己會錯失了一些信息，所以產生了一種自己獲得了比他人更少資訊的感覺，從而產生負面的情緒。

以其中兩個香港人常用的社交媒體Snapchat和Instagram為例，兩者的限時動態都只是維持24小時，而不像普通帖文般可以一直保留在個人帳戶裏。因此，大部分人都會選擇在限時動態裏發放自己每天的生活，例如午餐、晚餐、旅行照片和與朋友聚會的照片等，如果我們錯過了就不能再看到，同時亦因為錯過了就不能夠再知道朋友們今天去了哪裏，做了什麼事，所以患者會感覺到未能及時刷新和瀏覽限時動態的話，就會打斷了與對方之間的「聯絡」或「聯繫」。

限時動態只能維持24小時，不像普通帖文般可以一直保留在個人帳戶裏。（Hans Vivek/Unsplash）

但其實人與人的相處從來都不是靠網絡世界來建立關係，要知道在沒有這些社交媒體出現前，大家都是這樣生活的。所以，筆者在這裏建議大家，如果想知道朋友的生活和最新資訊，倒不如直接Whatsapp對方吧！

內容提供：little bird

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香港人的上網文化與錯失恐懼症」​】

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