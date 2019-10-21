【貳頁──看好設計】杜翰煬摸索十年：現在才開始真正認識設計

「設計嘅嘢，我識條鐵咩」，相信這是大部分人心中的想法，也是大部分設計師自嘲常用的說話。有份參與於灣仔茂羅街7號舉辦的「貳頁──看好設計」展覽的年輕設計師杜翰煬Leumas亦是同樣謙虛。 文：清君 圖：清君、杜翰煬、設計光譜

因為《乒乓》，杜翰煬受到區德誠Benny Au邀請參與去2014年的「深港設計雙年展」，眼界大開。

設計可以與生活非常接近，設計光譜在灣仔茂羅街7號舉辦了一場親民的設計展覽「貳頁──看好設計」，由即日起至11月17日即可免費入場參觀。讀者可以親手接觸數百本不同書籍、雜誌，從而近距離認識各種設計元素，了解何謂設計。「貳頁──看好設計」展覽開幕當日更邀請到十位本地設計師到場支持，而有份參展的年輕設計師杜翰煬（Leumas To）正是其中一位。

設計是什麼一回事？為什麼我們要認識設計？

「嗰時都唔知設計係咩，覺得畫面好靚好有型，就係設計咁囉。」杜翰煬重提年少時對設計的見解，有點尷尬、有點青澀，他中五畢業後進了香港知專設計學院進修，「其實我同設計嘅緣起，九成都係同細個好鍾意畫畫有關係，鍾意睇港漫，又唔太鍾意讀書，嗰陣就諗，呢個興趣要再搵嘢讀，就搵最相似嗰行，即係設計啦。」

面對「設計是什麼」這問題，杜翰煬有他的答案，而這個答案，他會隨年歲、經驗增長而更新。「而家我最新嘅理解，設計，第一要達到溝通效果。第二，係需要有功能性，而該功能性好多時係應用喺商業範疇。」言下之意，是設計都經過一個目的前設，例如他觀察一些好的作品、得獎作品都會有一些共通點、一些條件。

他以「貳頁──看好設計」開幕禮，策展人周婉美女士帶來的一本以崑曲為主題的書籍為例，那是一本非常雪白和柔軟的書籍，可卷曲起來變成劇本的模樣。「設計師消化咗崑曲嘅一啲嘢，將佢貫穿成為成個作品概念。」杜翰煬認為作品需要包含設計概念和達到一定美學標準，再加上達到溝通目的，經過理性的計算，這就是設計。但是，好的設計亦需要懂得欣賞的理解者，這就是設計與社會、生活的關係。

Leumas自言是《乒乓》的召集人，但其實更像是總設計師，甚至是《乒乓》這個嘉年華的策展人。

今天一切緣自乒乓 也緣自眾多港漫人

杜翰煬參與《貳頁──看好設計》展覽的作品是《乒乓》，是第四期的繪本刊物，這本繪本更獲得台灣「2019金點設計獎」的嘉許，那麼讓他介紹一下什麼是《乒乓》吧。

「第一期《乒乓》係2014年做嘅，當時第一期發起其實都同呢個展場（茂羅街7號）好有關係，嗰時呢度辦咗一個展係關於香港漫畫嘅歷史演變，睇到勁開心。」杜翰煬如數家珍般的舉起例子：上官流雲、黃玉郎、馬榮成、小克、楊學德、智海等等，所有他喜歡的漫畫家的作品都聚首一堂。他揭到了一本叫《Cockroach曱甴》的巨型繪本，由歐陽應霽及智海策劃，這本繪本當時邀請了很多年輕的artist，做一些非常概念性的東西。

當杜翰煬見到這本書，他開着了一個開關，「不如整本2014年版本嘅《Cockroach曱甴》啦，識咗咁多呢個年代嘅插畫師朋友。」《乒乓》第一期就此誕生，但杜翰煬只是一個召集人角色，每一期的主題都是共同商議，每個人的畫法也不一樣。

《乒乓》亦帶杜翰煬去了另一個國際級盛事：安古蘭國際漫畫節。香港每兩年都會有漫畫家獲邀參展，杜翰煬清楚記得：「我對上兩屆去嘅係小克同門小雷。」

今年最新一期的《乒乓》以圖鑑為主題，封面是個仿黑膠碟封套的設計，主題是圖鑑，每一期主題都定得很闊，主要是為免限制各個插畫師的發揮，將八個人不同的狀態、感受和故事呈現給讀者，有興趣的話可以去「貳頁──看好設計」展覽參觀，還能夠親手觸摸、翻看，設計與我們本身就不應該劃牆設限。

Leumas因為《乒乓》獲邀到法國參加安古蘭國際漫畫節。

勉勵香港年輕設計師 夠堅持即可成就夢想

問及現時已有一些獎項成就的杜翰煬對未來有什麼展望，他一本正經：「其實我當時諗住，廿幾歲應該係亂咁試一啲唔使一定要成功嘅嘢，有機會就做。咁我做《乒乓》之前狂搵香港一啲比較細又免租嘅gallery策劃個人展，就係呢份衝勁令我之後做《乒乓》。」他坦言回顧過去作品或許有點幼稚，但他會視之為拾級而上、邁步向前的動力。

2017年，杜翰煬出版了第一本著作《進念人人人》，接下來，他也會繼續出版新作。從杜翰煬的腳印，或許大家可以發現一鱗半爪，懂得如何去認識設計、了解設計。