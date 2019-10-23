【觀光文化】跟旅遊書去旅行　局限快樂與想像　更打壓當地文化？

什麼是凝視？就是當我們去旅行時，整個文化，整個城市的所有東西，例如建築物和博物館在視覺上都會成為凝視，而社會學家John Urry指出，這是一種「凝視」是有問題的。

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在出發前，相信大家都會先上網查看旅遊資料，觀看旅遊節目，以及閱讀旅遊書本，希望透過這些渠道去了解該地的資訊和歷史文化，但是這些論述會控制了我們觀看事物。例如我們會看到各種「台北必去的五個景點」、「東京必去的十個地方」等文章，當我們閱讀了這麼信息後，就會被它的形象，即是相片，影片和文字描述所吸引，因而把這些景點列入行程當中，可見我們到一個地方旅遊時，是如何受社會論述所規限。

我們閱讀這些信息後，就會被它的形象吸引，因而把這些景點列入行程當中，可見我們到一個地方旅遊時，是如何受社會論述所規限。（John Matychuk/Unsplash）

在我們觀看的過程中，權力關係就會建立起來。被觀看或者被消費的人會站在較少權力的一方，而旅客就會站在較高權力的一方，透過去凝視他者來帶出快樂的感覺和得到某些的經驗。

因為在權力關係裏，一個地方是不是重要，有沒有價值，和夠不夠本土是由旅客來決定，如果該地方是多人到訪的話，就代表是好，好與不好就是決定了所屬城市的價值是高是低。同時，你在這個地方所聽到和看到的事物是由該城市所營造出來，它可以選擇去讓你看到或接收到什麼資訊。但在這個觀看過程中，又是否代表你對他者有好好的認識呢？

在權力關係中，如果該地方是多人到訪的話，就代表是好，但你又是否真的透過觀看對他者有好好的認識呢？（yonatan anugerah/Unsplash）

相信不少人都有去過大阪，而大阪其中一個十分熱門的地方就是黑門市場。由於黑門市場被不少旅遊書和網站稱為必去的地方，也形容它為日本的本土魚市場等，所以每天都有很多遊客去到訪黑門，按照網上「黑門必吃美食」的清單吃喝一番，認為自己是體驗了當地人的生活。所以，當旅客來到了黑門這個市場時，就覺得能像當地人般早上去光顧本地的市場，品嚐到當地人的美食，並在網站和旅遊書上繼續列它為必去景點，令該地愈來愈多人到訪，成為大阪有價值的地方。同時，大阪市亦會去經營這個地方，把它繼續成為旅客喜歡的「本土市場」，令大家知道日本有什麼好吃，有什麼好買。

但是，John Urry告訴我們，這不代表我們對日本有好好的認識，因為我們所看到的不是當地人的日常生活，而是日常以外的生活，因為真正的當地人是不會到黑門市埸吃東西，只是因為該地在旅客眼中是有價值，才會以「本土」的形象呈現出來。所以，一切觀看他者的過程是抽象的，因為你只是觀看一個被塑造出來的他者，而不是真正了解它。

真正的當地人是不會到黑門市埸吃東西，只是因為該地在旅客眼中是有價值，才會以「本土」的形象呈現出來。（Agathe Marty/Unsplash）

但對於旅客來說，為什麼觀看是重要的？那是因為旅客會想收集一些符號來代表自己遊覽過某個地方。當到出名的「當地」市集購物時，他們會覺得印有當地風景，例如有富士山樣貌的明信片，鎖匙扣等東西是有意義的，如果能擁有它，就能代表你去過這個城市。雖然這些收集東西的行為本身是沒有實質意義，但凝視會令此成為一項視覺消費，使旅客想收集印有該城市風景的物品，成為紀念品。

凝視會令收集成為一項視覺消費，使旅客想收集印有該城市風景的物品，成為紀念品。（Jakob Owens/Unsplash）

「凝視」使遊客不僅限制了自己如何去理解當地文化，更令當地真正的本土文化被旅客忽視，甚至變得沒有價值，所以，人們旅遊的行為模式其實是受控制和抽象的。

內容提供：Vanessa Poon

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「觀光旅遊與他者文化：旅客的凝視是如何受所社會論述影響？」​】

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