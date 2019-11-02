【讀者創作．短篇】夜間保安員見聞：閉路電視驚見嚇人畫面…

我一無聊就喜歡看升降機的閉路電視。

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正確來說，做夜間保安很多時候都很無聊的。隨着到夜深，升降機裏大多空無一人。

做夜間保安很多時候都很無聊的。（《金宵大廈》劇照）

突然，被3號升降機的景像吸引住。

只見一對男女走進升降裏爭執起來，少女被男生按在地上暴打，最後被男生拉着頭髮拖出升降機外。

我以為只是情侶間爭吵，加上沒有投訴就懶得找事幹。

少女被男生按在地上暴打，最後被男生拉着頭髮拖出升降機外。（《筆仙》劇照）

到第二晚，當我又無聊地看着閉路時，竟然又再看見那對情侶。他們又在升降機爭執，之後少女被打最後被拉着頭髮拖出升降機⋯⋯

怎麼跟昨晚一樣啊！？

之後第三，第四晚都是重覆一樣的場面，我注意到連衣服動作都是一樣的！根本就像在回放嘛！

閉路電視的畫面，這幾天一直在回放……（《金宵大廈》劇照）

到第五晚上班時才知道出大事了，在二十樓揭發了一宗情殺案，男友把女朋友虐打之後割喉殺死，自己再燒炭自殺。而兇案發生時間就是我第一晚看見爭吵那時⋯⋯

今晚升降機裏的他們沒有再爭吵，而是抬頭定睛看着閉路電視中的我！

今晚升降機裏的他們沒有再爭吵，而是抬頭定睛看着閉路電視中的我！（《輪到你了》（あなたの番です）劇照）

「叮」，3號升降機落到G樓，電視中的他們正步出升降機門⋯⋯

內容提供：睜開雙眼做場夢

作者Instagram：open.your.eyes.dreaming

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「"惡夢（34）閉路電視"」​】

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