【我愛溫諾娜】葉言都式科幻小說　地名情節皆是影射台灣歷史？！

覺得政治歷史又悶又無聊？你是否閱讀過科幻小說結合歷史長河的小說？葉言都先生所著的小說教你從此細閱政治歷史不再沉悶！

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

作者葉言都先生是台灣中文科幻小說作家，也是大學歷史系的講師。喜愛歷史的他多在故事中加上反映現實的背景，貼近當時的國家情況之餘又帶有普遍性，讓讀者在閱讀虛構故事的同時亦有一種熟悉感，因此他的作品被稱為「最不科幻的科幻小說」。

《我愛溫諾娜》初刊出是在1985年的《中國時報人間副刊》，後來更獲「七十四年時報文學獎科幻小說獎」。故事講述了布龍島與加西亞的一場氣象戰：布龍島因害怕對岸的加西亞利用大量貧窮國民橫越永豐海峽，進攻本土，便展開「維納斯計劃」，製造人造颱風以破解這場戰爭。故事中，情報人員邱瑞揚力邀他的好友──氣象局主任吳盛嘉加入「維納斯計劃」，吳盛嘉雖感不情願，但仍無可奈何地把計劃完成。計劃由策劃到實行，甚至執行人員的心理都透過細膩的故事情節表達得非常清晰，並帶有背後的意義。

自然災害不費吹灰之力便能將人類世界摧毀。（《超強颱風》電影劇照）

《我愛溫諾娜》的地理設定雖屬虛構，但其實與現實的海峽兩岸非常相似，且與其歷史背景息息相關，例如故事中提到布龍島、加西亞以及永豐海峽的環境：「我們面積三萬平方公里多一點，人口不到五百萬，永豐海峽平均寬一百五十公里，小船十個小時可以橫渡……」、「再把加西亞的窮人送上船，然後一聲令下，幾千幾萬條載滿加西亞饑民的船同時向這邊開過來……」

一個虛弱到站不起來的饑民緩緩地爬向避難所，全身瘦到皮包骨。（公共領域圖片）

台灣的面積也只是三萬六千平方公里，和布龍島相差不遠，而台灣海峽的平均寬度則和永豐海峽一模一樣。而且「小船十個小時可以橫渡」很容易讓人聯想到，若從基隆港坐船到中國福州旁的馬祖列島，也剛好是十小時的船程──其實馬祖列島在八零年代解嚴前，一直處於戰爭威脅之中，台灣家庭都非常害怕自己的兒子會被分派到馬祖當兵，因此這對當時的台灣居民特別深刻且有熟悉感。因此布龍島可以理解為台灣，而永豐海峽也就是台灣海峽。

曾經的戰地馬祖列島擁有藍眼淚等的著名景點，現淪為堆積海洋垃圾的地方。（資料圖片）

當時八十年代的台灣較富裕，國民政府不斷向人民傳播反共思維，並視中國人民為貧民，因此在故事中影射中國大陸的加西亞人民也被形容為「貧窮」、「饑民」。而「加西亞」剛好是五十年代菲律賓總統的名稱，但台灣與菲律賓卻在75年斷交。這不禁使人聯想──是否在暗示當時美國與台灣斷交的情況呢？這些設定均引起讀者對當時歷史背景的種種聯想，可見葉言都先生在故事的地理設定方面是處理得多麼的巧妙。

沒錯，創作出這樣的設定無疑是歷史背景使然──當時台灣和中國大陸正處於兩岸對峙局面。台灣自1954年與美國簽訂「中美共同防禦條約」，得美國協防，才開始穩定發展。可是，1979年美國與中國建交並與台灣斷交，雖仍有「台灣關係法」「保護」台灣，但中國從未宣佈放棄武力犯台，戰爭彷彿一觸即發，這引起了經濟剛上軌道的台灣國民的恐慌。相信作者也是希望透過《我愛溫諾娜》抒發對當時國家狀態的焦慮，並希望在這個虛構的世界裏以科技尋找解決辦法，消除這個一觸即發的危機。

生物基因技術的濫用引發的人類災難的故事，由韋·史密夫飾演主角前軍方病毒學家。（《魔間傳奇》電影劇照）

《我愛溫諾娜》除了反映歷史背景，更帶出了不少引人深思的問題：如對科技的濫用、政治力的滲透、幸福的定義等，非常值得一看。

內容提供：煩老師

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「〈我愛溫諾娜〉：從科幻小說看台灣八十年代政治背景」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）