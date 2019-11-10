【愛爾蘭人】阿爾柏仙奴新作月底上映　多圖重溫三個超經典角色

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今年，籌備約十年的高分評價電影《愛爾蘭人》（The Irishman）終於在今月尾在Netflix播放，由羅拔·迪尼路（Robert De Niro；1943年-）與阿爾·柏仙奴（Al Pacino；1940年-）等奧斯卡影帝聯合演繹新黑幫電影！

而柏仙奴在《教父》（The Godfather）三部曲飾演的米高·柯里昂（Michael Corleone）至今仍為人所津津樂道，除黑幫片外，他亦多挑戰不同角色作出突破，五十多年的從影生涯間獲獎無數。今次，讓我們了解一下這位一代「教父」。

《愛爾蘭人》電影宣傳照。（Netflix）

柏仙奴自小喜歡重覆模仿電影情節或演員對白，早已對戲劇萌生興趣，但對於平日學校普通的課堂則覺得枯燥無味。不過，自從在學校接觸戲劇後，他的興趣及才能得以充分發揮，作為演員開始舞台生涯。然而，他的演員之路並不是一帆風順，他為能夠繼續學習戲劇，曾做過不同低工資的工作，如清潔員、侍應、郵局文員，甚至曾經失業和無家可歸，要睡在街上、劇場及朋友家等，又要借錢才能坐巴士去試鏡。以他現今的輝煌成就實在令人很難想像當時的艱難時期。

1972年，柏仙奴接演影響其一生的黑幫史詩《教父》，飾演的米高·柯里昂，是柯里昂家族繼教父維托·柯里昂（馬龍·白蘭度飾演）的第二代教父。受高等教育的米高，並無意干預家族的黑幫事務，一度更不顧家人反對而參戰，戰後回來原本有望從政，但因為刺殺父親及打傷自己而報復，殺死黑幫頭目及其同黨的警長，自此與黑幫結下不解之緣。後因為兄長桑尼及在西西里迎娶的妻子因敵對黑幫的暗殺身亡，米高終成為教父。

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本來派拉蒙影業考慮到柏仙奴身高只有170厘米，名氣又不高，故不是作為演米高的理想人選，但導演想找個像意大利人的美國人，亦賞識柏仙奴而威脅退出劇組，柏仙奴才最終獲得角色（做了正確決定！）。觀眾可從柏仙奴在《教父》三部曲的精湛演技，看到米高如何一步一步轉變為一個狠辣無情的教父，敵人即使是親人，亦不可饒恕，直到晚年致力轉型幫派，正當化生意，棄惡從善，渴求親情及諒解，卻終寂寥辭世的悲哀。

而在《教父續集》（The Godfather Part II），除了敘述米高擴展家族事業，確立強勢行事風格外，另一方面羅拔·迪尼路亦飾演年輕時的教父維托，講述他成為第一代教父的過程。該部電影不但令柏仙奴及迪尼路成名，倆人還實現了第一次間接合作，這對影帝組合後來在《盜火線》（Heat）、《世紀交鋒》（Righteous Kill）和今年的《愛爾蘭人》也合作無間！

柏仙奴出演的眾多角色中，個人而言覺得最為有趣的，不能不說他在《黃金萬兩》（Dog Day Afternoon）扮演的銀行搶劫犯桑尼·華吉克（Sonny Wortzik）。這電影根據1972年真實發生的案件改編，啟發了爾冬陞導演製作狄龍、梁朝偉等主演的《人民英雄》。故事中桑尼與搶劫合伙本想半小時內完成搶劫和離開，但因遭到大批警察包圍，演變成多達十四小時的對峙。

在警匪角力過程裏，我們逐漸理解到桑尼的生活不如意﹕失業、婚姻破局及親人不理解，而搶劫亦是為同性愛人進行變性手術。柏仙奴成功演繹角色的複雜性﹕自信機智，率領搶劫行動又成功獲得圍觀群眾的歡迎及支持，卻天真地認為可以用警察提供的飛機離開美國，同時眼神透露出來的憂鬱不安，描繪成一位異色的「悲劇英雄」。

令人意外的是演技備受肯定的柏仙奴，原來在1993年才憑《女人香》（Scent of a Woman）獲得人生第一個奧斯卡最佳男主角獎。他在戲中飾演一名失明的退役中校弗蘭克·斯雷德（Frank Slade），本來對生活心灰意冷，脾氣火爆，不為人所親近，還打算去紐約徹底奢華一番後自殺，不過與年輕人查理的相處中，解開了倆人的心結，互相鼓勵，對生活重拾希望。

電影裏柏仙奴表演了風度翩翩的探戈，以及為查理大義凜然的辯護演講和對學校偽善的控訴，成為了電影史上最為經典的場面之一。

為大家呈獻多個經典電影人物的柏仙奴，時而是寡言狠毒的教父，又是悲劇英雄的銀行搶劫犯，還有正氣凜然的退役中校，今次《愛爾蘭人》究竟會如何演繹，讓我們拭目以待吧！

內容提供：雪話

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【阿爾·柏仙奴】艱難演藝生涯打造一代狠辣無情的「教父」」​】

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